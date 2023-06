Acude Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a plantón en oficinas del SADER

El hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien es conocido en la historia por su apoyo al sector agropecuario, los productores del Valle del Yaqui solicitaron su apoyo para que se implementen buenas políticas que beneficien a quienes se dedican a la producción de alimentos.

A casi tres semanas de la manifestación de los productores del sur de Sonora, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acudió al plantón de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde dijo que recibirá las inconformidades del sector agrícola para proponer mejoras que beneficien al campo mexicano.

A decir del político izquierdista mexicano, en esta visita al sur de Sonora escuchará las problemáticas que están atravesando los trabajadores del campo, con el fin de crear juntos una propuesta de mejora para llevarla al Gobierno Federal.

¿Cuáles son los problemas?

“Me plantearon que había un problema grande de muchos productores rurales, no sólo de Sonora sino de otros estados de la República, yo no estoy en ningún cargo pero me interesa conocer el problema y escuchar de ustedes por dónde ven que se puede solucionar este problema”, indicó.

El ingeniero también acudió a un Foro Regional hacia una nueva Política Alimentaria, donde se escucharon las estrategias que se pueden implementar a corto y largo plazo para que no se sufran malas temporadas como las que se están teniendo en este año.

“Ustedes saben qué tipo de políticas sería importante que se pusieran en práctica del país para que no se presenten situaciones como estas, quienes tienen el mejor conocimiento y quienes pueden indicar los mejores caminos para encontrar soluciones en los problemas son justamente los productores”, precisó.

Actualmente, los productores de Sonora están solicitando apoyos al Gobierno Federal para que la tonelada de trigo y maíz se pueda vender con precios justos, de lo contrario, consideran que sufrirán una crisis económica en la región.