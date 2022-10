Empalme, en riesgo de quedarse sin policías municipales

En el último año la corporación ha presentado algunas bajas por homicidio, más otras voluntarias, estas últimas motivadas por el temor que generan los crímenes de alto impacto contra los compañeros.

Empalme podría reducir drásticamente su estado de fuerza policial a raíz de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) retomará el llamado a cumplir con los lineamientos que mandatan despedir a los elementos que no tengan su certificado de bachillerato y el examen de Control y Confianza (C3).

El presidente municipal Luis Fuentes Aguilar explicó que están capacitando a policías auxiliares para que puedan cubrir las plazas vacantes que han quedado por jubilaciones o renuncias, y reveló que en septiembre tuvieron más dimisiones voluntarias que en meses anteriores.

La SSPE ya les dio una fecha límite para el 3 de septiembre de 2022, pero en un esfuerzo por no quedarse sin policías, Fuentes Aguilar ha “estirado la liga” pidiendo prórrogas con el fin de capacitar elementos y permitir que otros terminen la preparatoria.

“Estamos en espera de más instrucciones, ahorita no hay nada, vamos a esperar a ver qué es lo que procede, se ha especulado mucho, pero yo digo que mantengan la calma. Empalme no se va a quedar sin policías, eso se los aseguro, no va a pasar”, dijo.

Actualmente el municipio cuenta con 110 elementos y 55 que no tenían su bachillerato terminado, pero la semana pasada, 40 policías que estudiaron en este año lograron recibir su certificado del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), y quedan 15 pendientes (algunos con 30 años de servicio y cerca de lograr su derecho a la jubilación).

El número de agentes que no tienen vigente su C3 no se ha dado a conocer, pero Fuentes Aguilar dijo que serán enviados a la ciudad de Hermosillo a realizarlo con la esperanza de que permanezcan dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.