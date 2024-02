Descartan que exista un estudio de cuántos árboles necesita Cajeme

El director de Ecología Municipal, Juan Carlos Gil, destacó que a pesar de que algunos ambientalistas aseguran que hacen falta plantar alrededor de 3 millones de árboles, no existe algo que confirme esa información.

Autoridades del Ayuntamiento de Cajeme desconocen cuántos árboles hacen falta en el municipio, pues aseguran que no existe un estudio sustentado que dé a conocer información verídica y oficial.

El director de Ecología Municipal, Juan Carlos Gil, destacó que a pesar de que algunos ambientalistas aseguran que hacen falta plantar alrededor de 3 millones de árboles, no existe algo que confirme esa información.

"Cada acción debe estar sustentada con información fidedigna, con estudios, no estoy diciendo que no haga falta 3 millones, a lo mejor hace falta 4 millones o hacen falta 2 millones, pero realmente no hay un conteo de lo que tenemos actualmente", explicó.

Firma de convenio

Agregó que, por solicitud del Congreso del Estado, el año pasado se firmó un convenio con el Itson para llevar a cabo un inventario del arbolado del municipio con el apoyo de los mismos estudiantes.

“Nosotros estamos apoyando con Itson, con alumnos de servicios sociales y de prácticas profesionales para ir agarrando zonas e ir contando los árboles por cada una de las manzanas y por las zonas. Una vez que se concluya eso, vamos a tener la información de cuántos tenemos”, comentó.

El funcionario municipal señaló que tienen más de 25 mil árboles disponibles para regalárselos a la población, sin embargo, es importante que las personas responsables se hagan cargo de estas plantas para su cuidado y desarrollo.