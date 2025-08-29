Ramón Tadeo Gradías Enríquez, vicefiscal de Control de Procesos, detalló que por el delito de peculado, ambos ex funcionarios podrían enfrentar de 6 meses a 12 años de prisión y por el incumplimiento de un deber legal de 1 a 8 años

El vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, detalló que por el delito de peculado dos ex funcionarios podrían enfrentar de 6 meses a 12 años de prisión y por el incumplimiento de un deber legal de 1 a 8 años.

Entrevistados por diferentes medios de comunicación en el palacio de gobierno, el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías y su superior el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, dijeron que dos ex servidores públicos de la Secretaría de Educación y Cultura fueron imputados por el delito de peculado e incumplimiento de un deber legal debido a una presunta desviación de recursos.





Ya fueron formalmente imputados durante la madrugada dos ex servidores públicos de la secretaría de Educación y Cultura por un presunto delito de peculado e incumplimiento de un deber legal referido a los fondos provenientes de las partidas presupuestales que tenían a su cargo y que indebidamente fueron destinadas a fines no autorizados Gustavo Rómulo Salas

fiscal general de Sonora

Agregó que se dictó prisión preventiva justificada para ambos ex funcionarios, al considerar que existe riesgo de evasión de la justicia y por el alto monto de los recursos involucrados.

Precisó que son más de tres, las personas relacionadas con el caso, por lo que ya se está en búsqueda de ellos.



