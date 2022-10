Cabildo avala que Cajeme gestione crédito de 100 mdp para reparar drenajes

El cabildo de Cajeme autorizó que el Ayuntamiento gestione un crédito de hasta 100 millones de pesos.

Para darle mejor atención a los reportes de drenajes colapsados, el cabildo de Cajeme autorizó que el Ayuntamiento gestione un crédito de hasta 100 millones de pesos, de los cuales se solicitarán 18 millones en una primera etapa este año para que el Oomapas realice la compra de unidades Aquatech.

Durante sesión de cabildo, los integrantes aprobaron por mayoría que esta cantidad sea pagada en 12 meses y posteriormente se pueda solicitar otro crédito para adquirir más equipo operativo que sea utilizado en el Organismo de Agua.

El regidor Gustavo Almada Bórquez, quien se abstuvo a votar en este punto, dijo que el Oomapas está atravesando por una situación financiera complicada, es por eso que no consideró positivo endeudar más a la paramunicipal.

“El organismo actualmente tiene un desbalance, se ingresa menos cantidad de lo que se gasta, esto va a generarle una situación complicada en su aspecto financiero, entiendo que para que opere de una manera como se requiere se necesita de este tipo de equipo, pero no estoy de acuerdo en el tema del endeudamiento”, explicó.

Más recursos

Mientras tanto, el regidor Alejandro Monge Badachi dijo que al mejorar el servicio de reportes los ciudadanos se van a motivar a pagar el agua, lo que ayudaría a que el organismo tenga recursos para saldar el crédito.

“Una de las principales quejas que se reciben son los drenajes colapsados y no hay una respuesta favorable porque se carece de estos equipos Aquatech, pero si la ciudadanía ve que se le está dando una respuesta con mayor prontitud tengan por seguro que los ingresos del Oomapas van a aumentar”, indicó.

La regidora Anabel Acosta Islas precisó que desde el año 2000 no se adquieren unidades Aquatech, lo que significa que las que se tienen actualmente ya cumplieron con su vida útil y se necesita con urgencia comprar nuevas.

Ante estas opiniones, el alcalde Javier Lamarque Cano reconoció que la situación financiera del organismo es crítica y que no es lo mejor contraer créditos, sin embargo, existe una situación grave que debe ser atendida de manera inmediata.

“No podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar a que se compongan las cosas, por supuesto que la mejor vía es la recaudación, hay que mejorarla, pero la gente que ahorita está inundada de aguas negras no lo entiende y no puede esperar un año a que se mejoren los ingresos del Oomapas, es por eso que tenemos que tomar esas decisiones, aunque no sean las más deseables”, expuso.

Agregó que se está trabajando en la recaudación, pues actualmente se tiene una cartera vencida de mil 500 millones de pesos, donde el 75 por ciento de la población no paga el agua, es por ello que en octubre se iniciará una campaña de cobro y se proyecta recuperar en un año el 80 por ciento de lo que se debe.

Cabe señalar que actualmente el organismo cuenta con dos unidades Aquatech, pero con el crédito de 18 millones de pesos se busca adquirir entre 3 y 4 máquinas para mejorar el servicio de atención ciudadana.