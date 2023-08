Obras en calle Hidalgo y Tabasco costará hasta 400 mil pesos en Cajeme

Y es que en días anteriores, el concreto hidráulico de este crucero se levantó por las altas temperaturas, por lo que autoridades municipales aseguraron que la empresa encargada de la obra tuvo errores en el proceso constructivo que se hizo en ese trienio.

Entre 300 y 400 mil pesos le costará al Ayuntamiento de Cajeme la reparación del crucero de la calle Hidalgo y Tabasco, el cual sufrió daños por trabajos mal hechos que se hicieron en la administración municipal 2012-2015, encabezada por el entonces alcalde Rogelio Díaz Brown.

El alcalde Javier Lamarque Cano destacó que, están trabajando en la reparación de estos daños, ya que las losas de concreto hidráulico se levantaron y existía el riesgo de accidentes para los vehículos que transitaban por esta avenida.

“Fueron varias calles donde esa compañía no trabajó bien el proyecto constructivo, no dejaron los ajustes correspondientes, de modo que no tenía el espacio suficiente la plancha de concreto, entonces cuando hace calor se expande y con unas temperaturas como las de ahorita hace que se levante porque es una obra mal hecha”, expresó.

Destacó que los recursos que se van a utilizar en la reparación pudieron haberse invertido en la compra de una máquina compactadora que servirá para recarpetear calles de las colonias del municipio, ya que se busca agilizar los trabajos de rehabilitación.

“La compactadora costaría 400 o 500 mil pesos, con el dinero que estamos invirtiendo en la reparación de la Hidalgo y Tabasco se hubiera comprado, ahora tenemos que sacar ese recurso para gastarlo en una obra mal hecha”, apuntó.