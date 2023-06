Organizan marcha para exigir justicia para perros asesinados en México

Sharon Dennis, presidenta de Misión 4 Patas, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que este caso se viralizó en las redes sociales, no solo por lo sádico de la situación, sino porque se trata de una persona de 14 años de edad que muestra una hazaña espantosa de crueldad animal.

Debido a los casos de crueldad animal que se han realizado en México, la asociación Misión 4 Patas, invitó a los hermosillenses a sumarse a la Marcha Nacioinal, para exigir que se aplique la Ley de Protección Animal en todos los municipios y estados del país.

El pasado viernes 16 de junio se viralizó en redes sociales el caso de una adolescente de Huauchinango, en Puebla, que presumió el asesinato de un cachorro que le habían regalado.

"Fue en un municipio de Huauchinango, precisamente en un Cbtis andaba un perrito chquito, como de dos meses, un perrito que la gente lo apodó 'Huellitas' y esta chavita se ofrece a llevárselo a su casa y ella cuidarlo, pero nunca te imaginas el desenlace. Después de que se lo lleva, sube a sus redes sociales la tortura que hace a este perro", contó.

A decir de la activista, la menor subió a sus historias todo lo que le hizo al animal, agregando la frase "Tardó más de cuatro horas en morir" , luego de que picó, jaló y acuchilló hasta que el perro no aguantó más.

Posteriormente, fueron sus mismos compañeros quienes empezaron a cuestionar a la agresora, quien solo respondió "Hace mucho que quería matar a un animal" y de hecho, mencionó que era el segundo o el tercero que mataba.

"Muchos maltratadores, este tipo de personajes que lastiman a los animales se esconden, no lo hacen a la luz del sol o lo hacen en un momento de enojo, pero ella no, ella lo hizo con alevosía y ventaja y hay imágenes espantosas donde se ve que tiene al perrito amarrado. Esto sí me ha impresionado, esto sí me conmocionó, por lo grave del asunto, porque es una niña", dijo.

Un caso similar en Oaxaca

Además de esto, la integrante de la asociación, agregó el caso que ocurrió la semana pasada en Oaxaca, donde un perro se robó un pan y un grupo de cuatro personas lo mataron a golpes.

"La gente actúa con mala intención ante una acción, pero en este casos es una niña que dice que planeó esto y aparte lo cuenta sin medir las consecuencias, lo cuenta en redes sociales y sigue contando en redes sociales, porque la gente la empezó a seguir 'Yo lo estoy haciendo con todo el gusto del mundo y lo voy a seguir haciendo, de hecho estoy planeando mi siguiente acto', creo que los papás de esta niña tienen una chamba titánica por delante", dijo.

De igual manera, explicó que, como lo ha comprobado la ciencia, una persona que lastima a los animales y que hace este tipo de cosas, es un potencial asesino en el futuro.

Por ello, indicó que el pasado domingo se hizo una marcha en Puebla, para exigir que se realice un programa de prevención, pues ante un país dominado por la violencia, muchas veces impacta en la sociedad y este caso debe ser investigado para conocer las causas psicológicas que pueda llevar a la menor a pensar de ese modo.

"No siente dolor, no siente culpa, creo que este caso es todavía más preocupante porque es una menor de edad que lo subió a sus redes sociales y todavía sigue disfrutando lo que hizo y expresa que lo va a seguir haciendo", añadió.

Invitó a sumarse a la Marcha Nacional

Ante esto, se está organizando una marcha, la cual nació por el caso de 'Scooby', en el Estado de México y por el hartazgo nacional que existe y porque haya consecuencias, pues las muertes de estos animales no pueden quedar impunes y se trabaje en temas de prevención, no solamente en las escuelas, pues tiene que ir más allá y que los estados que no tengan una ley de protección de animales, la trabajen y la apliquen.

Hizo un llamado a Sonora, ya que no todos los municipios tienen aplicada la ley de protección a los animales, por lo que también se hará una exigencia estatal para que empiecen a aplicar esta ley en cada uno de los municipios de la entidad.

Recordó que, la marcha nacional se llevará a cabo este domingo 25 de junio, la cual realizará en toda la República y en el caso de Hermosillo, será en las escalinatas de la Universidad de Sonora (Unison) hacia el Congreso del Estado, para exigir que todos los municipios apliquen la Ley de Protección Animal.