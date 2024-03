Este día podrás solicitar reimpresión de tu credencial del INE

Está reimpresión es una copia exacta de la credencial de elector y se puede realizar únicamente en el periodo electoral.

Todas aquellas personas que hayan extraviado su credencial de elector o les fue robada, podrán solicitar una reimpresión de su identificación oficial hasta el 20 de mayo, informó la Vocal del Registro Federal de Electores 03 de la Junta Distrital Ejecutiva en Hermosillo del Instituto Nacional Electoral (INE), Soledad Barrientos López.

La funcionaria electoral compartió que está reimpresión es una copia exacta de la credencial para votar y que solamente se puede realizar en el periodo electoral.

Compartió que este proceso solo se realiza mediante las huellas dactilares para proceder con la reimpresión de la identificación y de este modo los ciudadanos puedan contar de nuevo con su credencial.

" Tiene que estar vigente la credencial, ese es el principal requisito, tiene que estar en lista nominales, entonces van al módulo la mayoría porque como está vigente se identifica por huella, como no le toman foto, no le piden documentos. A menos que el acta no esté digitalizada se la piden, o si no le coinciden las huellas le piden alguna identificación para poder hacer el trámite, pero por lo regular yo creo que al 90 por ciento de las personas que van al trámite no se les pide nada porque se les identifica por huella ", aseguró.

Soledad Barrientos López reiteró que este trámite solo lo podrán hacer personas que hayan extraviado o le hayan robado su identificación.

Con respecto al vencimiento de credenciales, la Vocal del Distrito 3 comentó que toda aquella credencial con fecha de vencimiento en diciembre se 2023, seguirá vigente para elecciones.