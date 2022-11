Créditos de FND tranquilizan a productores del Valle del Yaqui

La llegada de los créditos mencionó el presidente de Alcano, había sido retrasada debido a las deudas de los productores.

Después de la incertidumbre que generó el retraso de los créditos de avío que ofrece la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), productores del Valle del Yaqui vuelven a tener tranquilidad porque el recurso ya empezó a llegar de manera paulatina, lo que permitirá que puedan iniciar el ciclo agrícola.

El presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), José Abel Castro Grijalva, mencionó que esta financiera del gobierno federal señala que los retrasos se deben a los adeudos de productores de otras partes del país, sin embargo, esto también ha afectado a quienes han cumplido con sus pagos en tiempo y forma.

“Ellos dicen que tienen mucha cartera, pero es una cartera que no debemos nosotros, ellos deberían considerar no afectar a los productores responsables y que nunca les hemos debido nada, desde que nació la financiera no hemos quedado mal hasta la fecha, ahorita esperamos que ya no se atrasen” , expresó.

La llegada de los créditos, dijo, está ayudando a pagar deudas de fertilizantes, así como permisos por uso de agua y siembra, pues anteriormente los productores no contaban con el capital para hacer la labor necesaria en este ciclo agrícola.

Importancia de la financiera

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, reiteró la importancia de que la financiera resuelva los problemas económicos, pues los productores requieren de estos apoyos para producir los alimentos en el país.

“Necesitamos que exista acceso al crédito para los productores y si hay alguna cartera vencida pues que se resuelva, queremos que los productores estén en su actividad y que se vayan resolviendo los problemas de adeudos o créditos”, expuso.

Reconoció que la actividad de la Financiera Nacional de Desarrollo ha disminuido su presencia en el país, por lo que aseguró desconocer si en el futuro vaya a desaparecer, ya que es un tema que está tratando directamente la Secretaría de Hacienda.