El módulo de Repuve en Guaymas cerró de manera definitiva

Ahora los dueños de autos denominados "carros chocolate" deberán acudir a otros municipios a realizar el papeleo.

El módulo del Registro Público Vehicular (REPUVE) cerró de manera definitiva en Guaymas, y las personas que aún no han hecho el trámite de legalizar su automóvil “chocolate” deben dirigirse a otros municipios donde el plan aun esté vigente.

Hace alrededor de un mes que se retiró el módulo que estaba en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Municipal, y se dijo que pronto reabriría, pero la tarde del jueves 2 de marzo la presidenta municipal Karla Córdova González confirmó que no regresará a Guaymas.

El presidente del Consejo Nacional de Protección a Familias Mexicanas A.C. (Conapafam), Jesús Fernando Chávez Vázquez, comentó que en los municipios de Guaymas y Navojoa ya se cerró este trámite, pero que la próxima semana podría venir una unidad móvil para atender a quienes faltan.

El principal motivo para la cancelación del módulo que atendía a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera en Guaymas, Empalme y las comunidades del valle, fue que asistía un promedio de 15 personas al día, lo que resultaba incosteable.

De acuerdo con los datos de las asociaciones civiles en defensa de los propietarios de este tipo de automóviles, durante los siete meses que duró el módulo en esta región, se legalizó un 90 % del padrón vehicular, con más de 7 mil carros, y se presume que los que no han acudido, no tienen su título de propiedad o su unidad ya no está en condiciones para que valga la pena hacer el pago.