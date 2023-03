Álamos está listo para la 7ma edición del Festival Internacional de Jazz

Este fin de semana se celebrará el festival ideal para los amantes de la música en este mágico destino sonorense.

Para disfrutar las mezclas de diferentes melodías y ritmos afro-norteamericanos, del 09 al 11 de marzo, en el municipio de Álamos se vivirá la Séptima Edición del Festival Internacional de Jazz, informó Meztli Estrada Montoya.

La directora de Cultura del Municipio de Álamos comentó que la realización de este evento es con el apoyo de la ciudad hermana de Scottsdale Arizona.

"El Festival tiene un arraigo ya muy importante y es muy esperado; y uno de los aspectos a destacar del festival es escenario que se les ofrece a los músicos regionales", apuntó.

Evento multicultural

Estrada Montoya detalló que los asistentes al séptimo Festival Internacional de Jazz podrán disfrutar de la presentación no solo de música si no de talleres y exposición artística.

"Es una buena oportunidad para participar en los talleres Pintando la música, taller para jóvenes, Taller de Jazz para jóvenes y la Exposición: Álamos en círculos colectiva", aseveró.

Detalló que el evento de inauguración será el viernes 11 de marzo, a las 18:00 horas en el Palacio Municipal con la presentación de Doc Jones and the Scottsdale Crossing the Border Jazz Band y Mario Abney Jazz.

Las agrupaciones que le darán realce al evento son el ensamble de Jazzclub Academia de Ciudad Obregón y Filler Big Band.