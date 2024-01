Municipios de Sonora, los más endeudados

Derivado de que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas publicó un estudio sobre la deuda municipal al tercer trimestre del 2023.

Sonora es el primer estado que tiene el mayor número de municipios que concentran las deudas más altas per cápita, estos son: Puerto Peñasco, con una deuda que ronda los 3,787.7 pesos por habitante, Agua Prieta con 1,959.1 pesos, Nogales con 1,863.6 pesos, Guaymas con 1,796.1 pesos y Hermosillo con 1,707.2 pesos.

Derivado de que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas publicó un estudio sobre la deuda municipal al tercer trimestre del 2023, se identificó la situación que enfrenta cada ayuntamiento en materia de la deuda que tiene y que le corresponde a cada habitante.

"El indicador se estima como el cociente entre la deuda municipal y el número de habitantes del municipio respectivo, e indica la deuda que le correspondería a cada habitante si la misma se repartiera equitativamente entre los mismos", ahonda el documento.

La segunda entidad federativa cuyos Ayuntamientos también están en el top 10 de los más endeudados, son Quintana Roo, con Cozumel con 3,964.2 pesos por persona, que por cierto es el municipio con la deuda per cápita más alta de todo México.

En Quintana Roo también está Solidaridad, con 2,197.2 pesos. Nuevo León es la tercera entidad federativa cuyos municipios también están en el grupo de los más endeudados vía per cápita, con San Nicolás de los Garza con 1,689.9 pesos y Monterrey con 1,373.9 pesos.

Menos endeudados

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, también se analizaron a los municipios con las deudas per cápita más bajas. Los cinco municipios que presentaron las deudas per cápita más bajas son: Toluca en el Estado de México, con una deuda per cápita de 255.7 pesos; Mazatlán en Sinaloa, con 253 pesos. Nezahualcóyotl nuevamente en el Estado de México, con 220.4pesos; Veracruz en Veracruz, con 217.7pesos; y Morelia en Michoacán, con 134.2 pesos.