No es el mismo México desde la muerte de Colosio: Bulmaro Pacheco

El Presidente de la Fundación Colosio Sonora se enlazó vía telefónica esta mañana durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para platicar acerca del paso de Luis Donaldo Colosio por la política mexicana y los cambios que pudo haber ofrecido a México.

Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la Fundación Colosio Sonora compartió una reflexión en el marco del 29 aniversario del asesinato Luis Donaldo Colosio, y las implicaciones que dejó su paso por la política mexicana que permean en la actualidad.

“Han pasado 29 años desde la muerte de Colosio, que se han ido sin sentirlos, pero que han dejado una enormidad de cambios en el Sistema Político Mexicano, sobre todo en el régimen de partidos, en las leyes electorales y en las alternancias; en el 94 habían pasado 66 años del asesinato de Álvaro Obregón, presidente electo, sonorense también, que también cambió el curso de la historia de México hasta llegar a lo que teníamos en el 94, y a partir del 94 pasaron cosas que todavía las estamos resintiendo hasta ahora”, comentó.

Relató que la muerte de Colosio mostró el agotamiento del método sucesorio, debido a que en 1988 hubo una asociación presidencial que no dejó conformes a otros, lo que provocó la ruptura del partido y así se creó el PRD en 1989.

“En 1994 un solo inconforme, Manuel Camacho, que por todos los medios hizo saber que no estaba de acuerdo con la decisión, que no había sido consultado, creó un clima político adverso en un ambiente muy turbio entre diciembre y marzo, que favoreció el asesinato y que creo las condiciones, a mi juicio, de turbulencia, de incertidumbre, de confussión, y más con aquel discurso del 6 de marzo donde todo mundo decía que era una ruptura entre Colosio y el presidente Salinas”, agregó.

La crisis del PRI por la muerte de Colosio

“El otro día revisaba un periódico de la época, el 22 de marzo Camacho dice: no voy a ser candidato, y el 23 asesinan a Colosio, el sistema entra en crisis porque cómo decidir la sucesión, porque siempre se había decidido sobre los secretarios de estado, todavía un impedimento constitucional renunciar 6 meses antes y ninguno cumplía el requisito, o tenía que ser Fernando Ortiz Arana, que era el dirigente nacional del PRI, o Ernesto Zedillo, que era el coordinador de la campaña, al final fue Ernesto Zedillo”, relató.

Al ser cuestionado sobre qué es lo que más recuerda de Colosio a los 29 años de su muerte, respondió que sus ideales, sus propuestas, su estilo de ser, su candidatura, su arraigo sonorense, y considera que lo que sirve de recordar este aniversario es para replantear qué hacer con el sistema ante regresiones muy evidentes que estamos viendo en México.

“Ya no fue el mismo México después del crimen, ya no fue el mismo PRI; Colosio era un personaje enemigo acérrimo de la corrupción, de las formalidades obsoletas que se usaban en la política de la época, enemigo de la falta de trabajo, él como secretario destacado, como presidente del PRI, como senador, como diputado tenía muy claro lo que había que hacer por México, y es lo que no se ha hecho en general, y por eso seguimos con los problemas de las sucesiones y demás, porque el poder no se ha reformado”, finalizó.