Crece cultura del tatuaje en Sonora

HERMOSILLO, SON.- La cultura del tatuaje se ha expandido en México, dónde cada vez hay más personas que buscan tener algún dibujo en su piel, y tanto la calidad de los diseños como los materiales de trabajo mejoraron en las últimas décadas, con creaciones más elaboradas que distan mucho de aquellos dibujos básicos, que se hacían generalmente sin colores.

Dos de los artistas del tatuaje más reconocidos en Guaymas son Saúl García y Antonio Álvarez conocido como "Anthony Shine", quienes el pasado fin de semana regresaron con un tercero y un primer lugar en el “Tatoo Fest”, un concurso profesional realizado en Nogales, Sonora. Anthony fue el número 1 en la categoría Black and Grey y Saúl el número 3 en la categoría de color.

Anthony, de la colonia Loma Linda tiene 26 años de edad y comenzó a dibujar desde niño influido por Cecilia, su mamá, a la que veía pintar murales de dibujos infantiles en los jardines de niños; pensó que de grande sería pintor de cuadros, pero su vocación cambió a raíz de que un amigo le pidió diseñar unas letras para tatuárselas con un profesional.

“Se las dibujé en un papel, lo vi un tiempo después, me dijo que no se las habían hecho y que lo hiciera yo, que él tenía unas máquinas y tintas, le dije que no sabía, el insistió, me explicó cómo y le hice unos dibujos pequeños, no lo tomé como algo importante, hasta después empecé a ver en programas de la televisión que había algo más que lo típico, que había más variedad las figuras negras que antes se veían, ya después trabajé para comprar un equipo profesional, para que la gente tuviera confianza en el trabajo empecé a tatuarme las piernas yo solo”, explicó.

El fin de semana, en el brazo derecho de su esposa Jaqueline pintó el rostro de una mujer y obtuvo un primer lugar del “Tatoo Fest” en categoría Black and Grey, mientras que Saúl García, también de 26 años, ganó el tercero mejor tatuaje de color, con el rostro de la cantante Billie Ellish en el brazo de un amigo suyo.

“En mi familia siempre fuimos panaderos en la colonia Independencia, era lo que hacía, empecé como cliente de otro tatuador, me lo hice en Empalme, me empezó a gustar, hace tres años me prestaron una máquina y vi que si podía hacerme uno solo y vi que no era tan complicado, era más el miedo de lastimar a otra persona, ahí me fui enrolando, a Anthony le preguntaba cosas de la técnica, hace dos años trabajamos juntos y tengo ocho tatuajes en el cuerpo”, dijo.

Estos jóvenes tienen seis y tres años de experiencia respectivamente, hace dos años se establecieron en su negocio “Blackorner Tatoo Estudio” y recientemente empezaron a asistir a seminarios, exposiciones y eventos donde conocen a más personas que se dedican a lo mismo, y a finales de este 2022 Saúl irá a una importante convención en la Ciudad de México.

Es más fácil tatuar a las mujeres

Anthony, que hoy tiene tatuada el 80% de la piel de su cuerpo, dijo que antes tenía miedo a las inyecciones, pero que la sensación entre una aguja para tatuar y una inyección es muy diferente, y es en el estudio donde el cliente nota que no es tan doloroso, además, junto con Saúl asegura que las mujeres resultan ser más resistentes al dolor que los hombres.

“Hemos visto que las mujeres aguantan mucho más que los hombres y se cuidan más la piel, a un concurso es mejor invitar a una mujer, hay personas muy descuidadas con su piel, es muy importante la hidratación, les recomendamos que vengan sanos, sin tomar, si llega alguien ebrio no la atendemos, es una regla, pero a veces tomaron el día anterior y se nota mucho en la piel porque está seca, la hidratación sirve para que la tinta se quede en su lugar”, comentaron.

Respecto al estigma que cargan las personas con tatuajes, que tradicionalmente eran vistos como delincuentes, drogadictos o ex presidiarios, dijeron que eso ha cambiado, en parte porque hay mejores técnicas, diseños y centros de tatuaje que generan confianza.

Más de 20 tatuadores

Actualmente en Guaymas hay alrededor de 20 tatuadores profesionales con buena clientela, y parte de esta se acerca cuando ven los tatuajes en ellos, también la plataforma Tik Tok ha servido para mostrar el trabajo y que haya personas que digan: Cuando vaya a Guaymas me haré un tatuaje contigo.

“Cuando no tenía tatuajes yo no veía mal a la gente tatuada, pero lo veía como manchas en la piel, se expandían y se hacían de otro color, y no me llamaba la atención eso, pero ahora es muy distinto, ya no hay tanto estigma, si pasa que llego a un lugar y se me queda viendo la gente, pero pienso que es normal porque yo también los veo si traen tatuajes, casi diario me preguntan quién me los hizo, les digo que yo y así conozco clientes”, dijo Anthony.

El trabajo más solicitado en su negocio son nombres, retratos y mariposas, y en corrección de tatuajes, como borrar el nombre o la cara de una ex pareja, han tenido pocos clientes, pero aseguran que los rostros se pueden transformar en catrinas, payasos y otras figuras muy vistosas que dejan atrás la imagen anterior, y en referencia al caso del cantante Lupillo Rivera, que tatuó tachaduras su brazo para borrar un rostro, la respuesta fue: “Yo no lo hubiera hecho, hay muchas opciones para arreglar eso”.