Cortometraje sonorense será exhibido en el Festival de Cannes

José Esteban Pavlovich, cineasta de Hermosillo, presentará su cortometraje 'Una mano bajo la nieve' en el prestigioso festival europeo de cine.

'Una mano bajo la nieve', el segundo trabajo del cineasta José Esteban Pavlovich (Hermosillo 1991), será exhibido en el Festival Internacional de Cannes 2023 este 25 de mayo representando a México.

El cortometraje fue filmado en Sonora y relata la historia de un pescador de Bahía de Kino que emprende un viaje hacia Cananea con el fin de esclarecer el homicidio de su hermano gemelo, esto lo envuelve en un recorrido profundo por la región, que muestra sus más diversos matices.

“ En el camino vamos descubriendo muchas realidades, muchas epifanías que tiene el personaje sobre la mortalidad, sobre la vida, sobre la realidad del país, es un viaje interior y exterior. Fue una grata experiencia filmarlo y ahora que lo vea un público internacional en Cannes, es el mejor regalo que puede recibir un cineasta y por eso estoy contentísimo ”, platicó el director.

Este filme de 31 minutos de duración, se realizó con el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (Eficas), un presupuesto que ronda el millón de pesos, y en 2022 resultó ganador en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en la categoría de mejor cortometraje de ficción. Es el primer trabajo sonorense que se exhibirá en la Semana de la Crítica de Cannes.

Un mundo detrás de las pantallas

“ A los 12 o 13 años de edad, unos tíos me regalaron una cámara y filmaba todo como loco, me llevaba la cámara a la escuela, me hicieron muchos reportes porque filmaba a mis compañeros en los recreos, filmaba las instalaciones, todo, con eso hacía pequeñas historias que editaba, era muy casero todo, muy amateur, pero con eso empecé ”, dijo.

En aquel tiempo, José Esteban sabía que se dedicaría al cine, al principio creyó que lo haría como actor, pero después se dio cuenta de que detrás de las cámaras hay un mundo muy grande que sustenta toda una creación artística, más allá de permitir que los intérpretes estén ahí.

“ Detrás de las pantallas hay una mirada y un artista creando esto, y dije, lo mío es estar ahí. Esto me llevó a reconocerme en el sendero del artista, también hago guiones, vi películas de grandes directores como Bernardo Bertolucci, Martin Scorsese y Elia Kazán, me interesó más la dirección, y el director que cambió mi manera de ver el mundo fue Luis Buñuel, él fue capital para mí, a pesar de que mi cine está muy alejado del suyo, fue mi inspiración primaria ”, dijo.

En 2018, en la Ciudad de México realizó su primer cortometraje con duración de 15 minutos titulado 'Béa', que le valió el premio al mejor cortometraje en el Oaxaca Film Festival, y en el European Independent Film Festival (ECU) en París, donde ganó en la categoría de premio de la audiencia.

'Una mano bajo la nieve' no está en la sección de competencia de Cannes, su alcance se dio al ganar el FICM, que tiene una alianza con la Semana de la Crítica de Cannes, y cada año presenta lo mejor de ese evento en el máximo festival del cine europeo.

El próximo mes de octubre filmará un nuevo cortometraje en Guaymas, y también se encuentra escribiendo su primer largometraje, un western que también planea rodar en Sonora, donde espera realizar toda su obra, ya que conoce la cultura de esta región y sabe que muchas de las historias que aquí ocurren tienen temas universales.

“ Nuestras propias historias creo que no han sido reflejadas en el cine nacional y hay un potencial enorme. Hay una frase de León Tolstoi que me encanta, dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo entero, siguiendo la filosofía de esa frase creo que si contamos historias de Sonora vamos a contar las del mundo entero. La historia que presentaré en Cannes es una historia que pasa en Sonora pero pudo pasar en cualquier otro punto de la tierra, yo sé que cualquier francés, turco o asiático que lo vea se va a sentir identificado ”, explicó.

La labor del director no es nada fácil

De todos los roles dentro del engranaje del cine, la dirección es uno de los más difíciles, requiere liderazgo creativo, habilidad para unificar al equipo de trabajo, capacidad de improvisación, y una cantidad de detalles que al espectador común le pueden parecer una locura, y al preguntar a José Esteban, de 32 años de edad, si cambiaría su papel de director para dedicarse a escribir guiones, producir, o hacer cualquier otra cosa, dijo que no se trata de elección, porque el arte de dirigir es una necesidad del alma.

“ Para ser un director debes de tener una mirada específica, tener un mundo propio y constantemente nutrir tu alma para poder transmitir lo que quieres, esa mirada que es única en cada director, y uno no decide. Te vaya bien o mal, tengas o no reconocimientos, el verdadero artista no tiene elección, es una necesidad interior que te impulsa a hacer las cosas, no tengo otra salida, voy derecho y no me quito ”, concluyó.

Su próximo proyecto, financiado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), tiene el nombre tentativo de '1972' y será un cortometraje que se rodará totalmente en Guaymas, con locaciones en el hotel Playas de Cortés, una casa, y algunos muelles de este puerto, y al igual que 'Una mano bajo la nieve', se trata de una historia universal que Sonora le puede contar al mundo.