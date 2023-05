Fortaleceremos las manifestaciones: agricultores del sur de Sonora

A casi una semana de que tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), productores del sur de Sonora siguen sin tener una respuesta oficial del Gobierno Federal.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Antonio Cruz Carrillo, comentó que no se tiene ningún avance a pesar de que el sector agrícola ha mantenido el bloqueo las 24 horas del día.

Mencionó que, a pesar de que el pasado miércoles el titular de la Sader, Victor Villalobos Arámbula, les dijo que les darían 600 pesos adicionales por tonelada de trigo cristalino, hasta el momento este apoyo no se ha oficializado.

De continuar esta situación, dijo, en los próximos días podrían endurecer las manifestaciones para exigir una respuesta de la federación lo más pronto posible.

“Todavía no hay nada en concreto, dicen que tienen buenas intensiones, que van a buscar resolver el problema, pero no hay nada claro. Aquí apenas tenemos casi una semana, la gente está acostumbrada a eso, no creas que nos gusta, pero el ánimo del productor no ha decaído sino todo lo contrario”, expresó.

Recordó que la próxima semana las trillas del trigo llevarán un 90 por ciento de avance, lo que genera mayor desesperación en los productores de la región al no tener una respuesta favorable de las autoridades federales.

“En Sinaloa las trillas apenas van a empezar, ellos tienen un margen de tiempo, pero nosotros ya en los próximos días vamos a tener un avance importante, la desesperación ya está perneando muy fuerte”, destacó.

Los agricultores del Valle del Yaqui y Mayo tomaron las instalaciones de Sader el pasado lunes, donde más de 250 tractores se instalaron sobre la avenida Sufragio Efectivo desde la No Reelección hasta la Hidalgo.