Con su gira de conciertos 'Las Mujeres ya no lloran' ha generado gastos turísticos de alojamiento, transporte, alimentación en restaurantes en 10 ciudades en las que se ha presentado y contempla su tour musical, entre ellos Hermosillo. El 55% del dinero generado por sus conciertos es de hospedaje

Shakira impresiona por la derrama económica que ha generado en México con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. La consultora Mabrian estima que dejará más de 106 millones de dólares en gasto turístico.

En medios como as y Economía Dinero, han publicado que la consultora Mabrian señala que Shakira dejará más de 106 millones de dólares tan solo en gasto de “hoteles, restaurantes, transporte y todo lo que se mueve alrededor de los conciertos” en su segunda etapa de la gira de conciertos.

El pasado 14 de agosto estuvo en Hermosillo, con 23 mil asistentes, pero antes se presentó en Tijuana donde afirman en las publicaciones que los boletos estaban agotados desde semanas anteriores.

La gira incluye Chihuahua, Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Veracruz y Guadalajara. La misma consultora Mabrian afirma que del total de ingresos, el 55 por ciento corresponderá a ganancias por los alojamientos en las diez ciudades de este país que son parte de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran’.

En diversos medios mencionan que esto no lo habían logrado artistas como Luis Miguel y Bad Bunny.