En 2022 ya han muerto 111 migrantes en el desierto Sonora-Arizona

El Cónsul de México en la ciudad de Tucson, informó que en lo que va del año, han sido reportados al menos 111 migrantes fallecidos en el desierto Sonora-Arizona, por lo que dio a conocer las acciones que lleva a cabo el Consulado y cuáles son los procesos de repatriación.

Luego de los hechos ocurridos el pasado 27 de junio, cuando autoridades estadounidenses localizaron un tráiler abandonado con al menos 53 migrantes sin vida en Texas, el cónsul de México en la ciudad de Tucson recordó que los consulados han sido constantes en su labor de informar a las personas sobre los riesgos que implica la migración ilegal.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7 , Rafael Barceló Durazo dijo que es necesario conocer la importancia de no confiar en aquellos que funjan como traficantes de personas, y que en la frontera entre México y Estados Unidos hay riesgos que podrían ser fatales para la vida.

En el caso concreto de Sonora y Arizona, la frontera que compartimos es un desierto muy difícil de cruzar, con muchas montañas, las personas normalmente no traen la información de que van a caminar en el más eficiente de los casos, al menos tres días, probablemente mucho más que eso, y que su vida puede estar seriamente comprometida Rafael Barceló Durazo

Cónsul de México en la ciudad de Tucson

Sobre lo anterior, informó que por parte de las autoridades forenses y policiacas, en lo que va del 2022 ha recibido los reportes de 111 de personas fallecidas en el desierto de Sonora-Arizona.

"Es un número importante, [...] si se perdiera una sola vida en el año sería un número demasiado alto, pero cuando hablamos de este número, estamos realmente hablando de un número muy grande".

"Cuando tenemos el conocimiento de estas 111 personas, la mayor parte no han sido identificadas, justamente porque lo que se encuentran son lamentablemente osamentas" , indicó.

¿Qué hace el Consulado por los migrantes?

Durante la entrevista, Barceló Durazo dio a conocer que los consulados de México, y en especial aquellos que están ubicados en la frontera, realizan una serie de actividades denominadas como "Protección Consular", entre las que se encuentran:

Acompañamiento a migrantes hospitalizados. Por deshidratación. Por caídas (del muro fronterizo, a barrancos, etc.)

Acompañamiento a migrantes detenidos. Hay presencia en los centros de procesamiento durante la deportación.

Atención a través de la línea del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) los 365 días del año. Para emergencias desde México , se puede marcar al 0015206237874. Para emergencias desde Estados Unidos , llamar al 5206237874.







Protocolos de repatriación

Del mismo modo, el cónsul dio a conocer que el proceso hasta la identificación plena de los difuntos corresponde al médico forense, y que en el condado de Pima, zona en la que se encuentra Tucson, también reciben los casos de otras personas fallecidas en condados de la frontera como Santa Cruz y Cochise, donde están Nogales y Douglas respectivamente.

También detalló que cuando se tienen indicios de la nacionalidad de una persona, de inmediato se informa a los respectivos consulados, y si los cadáveres aún cuentan con características reconocibles, se hacen cruces en algunas bases de datos para su posible identificación.

"El Consulado lo que hace es tratar de comunicarse con la familia de la persona que probablemente sean los restos, y se realiza un proceso".

"Es hasta que se identifica a una persona, que luego el Consulado, que normalmente ya está en contacto con las familias por el proceso de identificación, los apoya también con el tema de traslado de restos, e inclusive, si las circunstancias económicas de la familia así lo requieren, con el apoyo total del costo que implica llevar sus restos" , agregó.

En relación a esto, el funcionario hizo énfasis en que este tipo de procesos suelen tomar mucho tiempo en Estados Unidos, y que en ocasiones les cuesta explicar a las familias que incluso pudieran pasar años, pues en México se acostumbra a disponer de los cuerpos en pocos días.

"Justamente por eso es que el Consulado está en contacto con la familia, es muy importante que si alguien tiene o está en esa situación, que lo primero que haga sea buscar al Consulado, porque muchas veces buscan primero a la funeraria, establecen un contrato con ella, y para cuando nos buscan, ya es un contrato que no pueden deshacer".

"Se trata de procesos que son caso por caso, porque insisto, la identificación plena tiene que ocurrir hasta que la autoridad forense esté plenamente convencida por cualquier medio científico, que esa persona es quien se presume que sea. [...] Los restos, si no están identificados, siempre se van a mantener en la oficina forense, [...] no se van a ir a fosas comunes, no van a desaparecer" , puntualizó.

ENTREVISTA COMPLETA: