¿La empresa cervecera Constellation Brands empeora la sequía en Sonora?

La empresa Constellation Brands, que tiene una fábrica de cerveza en Ciudad Obregón, aseguró que se trabaja con los volúmenes de agua autorizados legalmente.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la cerveza ya no debe producirse en el norte del país por los problemas de sequía, Constellation Brands dio a conocer que tienen el respaldo del Gobierno de la República para operar en los estados de Sonora y Coahuila, por lo que aseguraron que se trabaja con los volúmenes de agua autorizados legalmente, según un comunicado oficial emitido por la empresa.

“ El Presidente y el Gobierno Mexicano han expresado su completo apoyo a nuestros planes operativos en México. Adicionalmente, y siendo consistentes con nuestras conversaciones con la Federación, estamos trabajando colaborativamente para iniciar la construcción de nuestra nueva cervecería en Veracruz, en un área con amplio abasto de agua y una talentosa fuerza laboral ”, se expresó en posicionamiento de la industria cervecera.

Además, se informó que están trabajando con autoridades locales para contribuir en la salud y sustentabilidad de las cuencas de la región, esto con el fin de que se le pueda abastecer de agua a los habitantes de Ciudad Obregón, Sonora, así como a quienes habitan en Nava, Coahuila, zonas donde están ubicadas las plantas de producción.

“ Estamos conscientes de la situación del agua a nivel global, por ello, desde hace muchos años hemos creado alianzas trabajando junto con la ciudadanía y las autoridades en proyectos para cuidar el agua de las comunidades en donde vivimos y trabajamos invirtiendo recursos para mejorar la infraestructura de captación y distribución de agua, así como en proyectos de reforestación para aumentar la recarga de los mantos acuíferos ”, agregaron.

Sequía

Según el Monitor de Sequía en México (MSM) actualizado al pasado 31 de julio, Ciudad Obregón se encuentra en una situación sin sequía, ya que las recientes lluvias han favorecido a la región.

Mientras tanto, en la ciudad de Nava, Coahuila, el estado es más crítico, ya que cuenta con una intensidad de sequía severa a extrema.

Planta en Ciudad Obregón

Pese al miedo de la población cajemense por el uso de agua de esta industria, el alcalde Javier Lamarque Cano ha reiterado que Constellation Brands no se abastece de la presa Álvaro Obregón “El Oviáchic”, sino de pozos que tienen para llevar a cabo la producción de la cerveza.

“ Ellos no están captando agua de donde está el suministro para el consumo de nuestro municipio. Ellos usan agua de pozos, es distinto. Nosotros fundamentalmente traemos agua del Canal Alto y Canal Bajo y también de algunos pozos que son acuíferos distintos. Y en el caso de Constellation Brands tienen sus propios pozos, entonces ahorita no hay una afectación por ese sentido ", declaró el presidente municipal el pasado 12 de mayo.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Antonio Cruz, informó que la empresa consume un equivalente a lo que se usa en 800 hectáreas de trigo al año, lo que no representa una cantidad excesiva.

“ Yo creo que eso no es un gran problema para el Valle del Yaqui comparado a la derrama económica que tiene, habría que ver si tiene planes de expansión, en caso de ser así tendríamos que analizarlo ”, apuntó.

Opiniones encontradas

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), Álvaro Bours Cabrera, precisó que la postura del Gobierno Federal está equivocada, pues de esta manera no se va a solucionar el problema del agua.

“ Constellation está trayendo mucha inversión al sur del estado, está creando empleo y desarrollo. Su consumo para operar lo tiene en orden y forma y es solo un porcentaje muy pequeño en realidad lo que consume. En cuanto afectación a la agricultura no veo ninguna ”, agregó.

Mientras tanto, el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Abel Castro Grijalva, explicó que aún existen dudas sobre el gasto del vital líquido en esta industria, por lo que consideran que el mismo Gobierno debe hacer los estudios correspondientes.

“ Nos han hecho creer que no afecta, es mucha agua la que se utiliza. La verdad a mí no me queda claro si afecta o no afecta, todavía existen dudas. Me gustaría que se haga un estudio más claro donde lo entendamos bien, un estudio bien hecho y no por parte del Distrito de Riego, sino el mismo Gobierno Federal ”, manifestó.

Inversiones

Recientemente, la empresa exportadora a Estados Unidos de Ciudad Obregón donó una cantidad de 6 millones de pesos al Ayuntamiento de Cajeme para que éstos sean entregados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el fin de que se elaboren los proyectos ejecutivos para la concreción de los megaproyectos circuito Laguna del Náinari y Ciudad Universitaria.