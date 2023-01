Consejos para no abandonar el gimnasio a la primera semana

Luego de las fiestas decembrinas, a partir de los primeros días de enero y luego de la rosca del Día de Reyes, se espera un incremento en los gimnasios, señaló Ely Martínez Cuevas, personal trainer y vocera de Gimnasios Unidos por la Salud.

Luego de la pandemia por Covid-19, mucha gente tomó mayor conciencia y decidió llevar una vida más sana y hacer ejercicio, por tanto ahora hay más usuarios en los gimnasio de la ciudad, consideró Ely Martínez Cuevas, personal trainer y vocera de Gimnasios Unidos por la Salud.

“Hace cuatro años atrás la gente no lo veía como un estilo de vida, y me tocaba escuchar comentarios de personas que decían, yo no quiero ir al gimnasio porque hay pura gente fitness”, platicó en entrevista para el noticiero Expreso 24/7.

Pero la realidad es que acudir a un gimnasio ayuda a fortalecer el organismo en general, mejorar la salud y la imagen personal pero también se hacen amistades y se promueve la sana convivencia para mejorar el entorno social, agregó.

Resultados vienen con la constancia

La base es la disciplina y la constancia y mucha gente que se desespera porque no ve resultados inmediatos, pero a veces es complicado obtener rápido un resultado cuando no llevan una vida saludable, precisó.

“Si no tienes un buen régimen en la alimentación y no tienes la cultura de hacer ejercicio de manera constante, pues la gente se desespera, yo les diría que tomen esto con calma, que no piensen que en un mes van a ver resultados, los resultados se ven si eres constante, si llevas un régimen sano”, aconsejó la vocera de Gimnasios Unidos por la Salud.

"La primera semana por lo regular es muy tranquila, la gente no regresa sino hasta después del Día de Reyes, (primera semana de enero) solo regresa la gente que de plano es muy dedicada", enfatizó

Estadísticamente el resto de los usuarios inician actividades en los gimnasios por lo regular a partir de la segunda semana de enero y la euforia les dura entre uno a tres meses, comentó.

"Estamos hablando de las personas de nuevo ingreso y de las que inician el año con el propósito de hacer ejercicio, dependiendo de los resultados que ellos vayan viendo", dijo Martínez Cuevas.