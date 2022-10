Es necesario agregar valor a minería: Alfonso Durazo

Luego de reconocer que Sonora es el estado número uno en producción minera a nivel nacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño advirtió a los empresarios y profesionales de la industria que es momento de generar valor agregado para la minería.

Gracias al esfuerzo de todos, profesionales, empresas y comunidades, es la actividad número uno del estado y sin embargo hay mucho por hacer, dijo ante los asistentes del 14 Congreso Internacional Minero que se realiza en Hermosillo, con sede en el Expo Fórum.



Entre lo que falta por hacer y qué es lo más urgente, el mandatario sonorense destacó la necesidad de agregar valor a la producción minera.

“Porque no hay manera de combatir la pobreza si no agregamos valor a la producción primaria minera, no puede seguir saliendo mineral sin agregarle valor, para incrementar productividad y el bienestar de las comunidades”, demandó.

Como parte de sus argumentos para esta exigencia, el gobernador Durazo Montaño mencionó la condición que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto para que las empresas privadas participen en la explotación del litio y que ya se ha mencionado en diversas ocasiones.

Recordó que Litio Mx es una empresa paraestatal que está abierta a la asociación con la iniciativa privada, siempre que las corporaciones instalen en Sonora la cadena de valor para procesar el mineral y no sólo que se lo lleven “en greña”.

Además el mandatario sonorense indicó que es necesario acabar con la especulación en torno al litio de Sonora, ya que dijo no hay desventaja competitiva para la explotación de este mineral en Sonora y además desmintió la versión que apunta a que no hay tecnología para separar el litio de la arcilla.