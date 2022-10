Sí habrá habrá Carnaval de Guaymas 2023

La celebración del Carnaval de Guaymas 2023 generó incertidumbre acerca de la ruta del desfile, ya que se proyectan obras de remodelación en las avenidas por donde pasarán los carros alegóricos, pero esta semana la alcaldesa Karla Córdova González confirmó que si habrá fiesta.

En días anteriores se manejó la idea de llevar el Carnaval a San Carlos debido a los trabajos que planea la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), pero todo indica que no habrá necesidad de hacer el cambio.



“Ya están hechos los proyectos para las obras, pero están a espera que se asignen recursos, una es la continuación de la obra de la ASIPONA, que es desde la avenida Serdán y calle 25 hasta el obelisco, si esos trabajos empiezan no creo que nos cierren toda la Serdán porque van a durar dos años, y no creo que vayan a empezar junto con la obra del bulevar Sánchez Taboada, lo que quiero que sepan es que va a haber Carnaval”, comentó la presidenta municipal.

Prometen transparencia

La alcaldesa aseguró que será un evento gratuito, de manera que no se cobrará la entrada al área de juegos mecánicos y otras amenidades que en fiestas pasadas si han tenido un costo para las familias que asisten.

“Yo quiero que el Carnaval sea transparente, que no haya manoteo, que no sea un negocio, que sea una fiesta del pueblo, no le veo sentido a cobrar en un Carnaval porque se invierten 10 millones y nunca ha habido ganancia, si ya lo declaramos como un dinero que se va a usar para una fiesta popular, evitamos la corrupción”, dijo.

De acuerdo con el calendario 2023, la fiesta corresponde a la semana del 16 al 21 de febrero, y en lo que respecta a las convocatorias de corte real, asignación de presupuestos para carros alegóricos y comparsas, la organización aún no ha iniciado.