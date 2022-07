Condusef advierte sobre los peligros de las apps de préstamo de dinero

Las aplicaciones de préstamos de dinero se han convertido en uno de los métodos más modernos en su entorno, ya que desde tu propio celular puedes solicitar un crédito al momento de descargar una de estas apps, pero este asunto ha causado conflicto a los usuarios que hacen uso de estas plataforma debido a la manera en que te solicitan el pago, la cual dicen que en algunas ocasiones es de manera agresiva.

En el noticiero de Expreso 24/7, edición matutina, en entrevista con el periodista Marcelo Beyliss, la representante de la Condusef en Sonora, Blanca Alicia Rosas López, informó que esta clase de créditos que se ofrecen no se encuentran regulados por las autoridades, esto debido a que no se hacen los procesos en regla para que puedan estar avalados por la Profeco.

Estos créditos son de palabras, no hay ningún documento escrito, no hay condiciones, no tienen que firmar nada. Estos créditos se están ofreciendo en redes sociales, sobre todo en Whatsapp y aplicaciones móviles

Blanca Rosas