Las precipitaciones serán frecuentes en la Sierra Oriental de Sonora. Conagua informa sobre las probabilidades.

Las lluvias no darán tregua esta semana en la Sierra Oriental de Sonora, donde prácticamente todos los días se esperan precipitaciones de entre 40 y 50 por ciento de probabilidad, advirtió el especialista de la Conagua en Sonora, Gilberto Lagarda Vásquez.

En contraste, para Hermosillo las probabilidades serán bajas a moderadas. El meteorólogo explicó que a partir del lunes la capital sonorense presentó posibilidad de lluvia del 30 y 40 por ciento.

A partir de las tardes y noches, el pronóstico cambiará: el martes bajará al 10 por ciento, el miércoles alcanzará un 20 y para el jueves y viernes volverá a repuntar hasta entre 30 y 50 por ciento.

Lagarda informó que en esa zona serrana ya se han presentado lluvias fuertes, como los 66 milímetros registrados en Mazatán y 46.2 en Sahuaripa. Respecto a otras regiones, el sur de Sonora tendrá posibilidades bajas, entre 20 y 30 por ciento, con un ligero aumento para el fin de semana.

En el centro del estado el pronóstico se mantiene en niveles moderados, mientras que en el norte la probabilidad será baja de manera general, con excepción de algunos puntos aislados.