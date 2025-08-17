La directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Fernanda Cisneros Rodríguez, informó que la banda originaria de Colombia se presentará el sábado 8 de noviembre en el marco de este festival que promete experiencias únicas para todas y todos.

El Ayuntamiento de Hermosillo anunció que la agrupación musical Piso 21 estará presente con un concierto gratuito en el Festival del Globo 2025.

La directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Fernanda Cisneros Rodríguez, informó que la banda originaria de Colombia se presentará el sábado 8 de noviembre en el marco de este festival que promete experiencias únicas para todas las edades en las instalaciones de la ExpoGan.

“Invitamos a todas las familias a que disfruten este 4to Festival del Globo que impulsa nuestro presidente municipal Antonio Astiazarán. Un evento lleno de colores, música y convivencia en el que pronto se darán a conocer nuevas áreas que se suman al programa, disfruten actividades como el área infantil gratuita, el corredor gastronómico, la exhibición de los globos y, por supuesto, de grandes conciertos” , detalló.

El grupo ha conquistado escenarios internacionales y colaborado con artistas como Maluma, Manuel Turizo y el sonorense Christian Nodal, convirtiendo sus canciones en éxitos mundiales que conectan con varias generaciones.

Su espectáculo fusiona pop latino, reggaetón y música urbana con un estilo que contagia energía y emociones. Cada presentación se transforma en una fiesta donde el público canta y baila de principio a fin, creando recuerdos que perduran.

Este evento se celebrará los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre: tres días de festejo con conciertos gratuitos, globos aerostáticos y actividades que hacen de este evento uno de los más esperados del año.