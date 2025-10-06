El gobernador Alfonso Durazo resalta los avances logrados en Sonora y México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La transformación de Sonora y México avanza a un año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Indicó que se han consolidado logros históricos como la reducción de la pobreza, crecimiento económico, proyectos carreteros y de trenes, fortalecimiento de la salud y seguridad, programas sociales y desarrollo para las comunidades.

El mandatario sonorense, que asistió al Zócalo de la Ciudad de México donde Sheinbaum Pardo emitió un mensaje a la nación, enfatizó que en este primer año del Gobierno de México, se han consolidado apoyos sociales que impulsa la Presidenta, beneficiando a más de un millón de sonorenses; se estableció el programa de Salud Casa por Casa y se dio seguimiento a Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores y el Programa de Vivienda Social, en busca de mejorar las condiciones y calidad de vida de las familias.

"Celebramos el primer año de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y siete años del inicio de la Cuarta Transformación en nuestro país. Su liderazgo cercano y compromiso social se refleja en avances y en oportunidades que transforman vidas en Sonora. Con la Presidenta todo, con la Presidenta siempre" , subrayó el mandatario estatal.

Además, indicó que a un año de trabajar de manera conjunta con el gobierno de la Presidenta se ha logrado un importante progreso en el desarrollo económico, inversión extranjera, disminución de desempleo en el estado y reducción de la pobreza.

Afirmó que en Sonora se avanza en el proyecto de un sistema de presas para garantizar el abastecimiento del agua para consumo humano. En materia de seguridad, Alfonso Durazo resaltó como resultado del respaldo presidencial la reducción del 46 por ciento de incidencia delictiva, específicamente en homicidios dolosos, derivado del trabajo y colaboración entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.