La Presidenta presenta su visión de innovación para México.

Con motivo del cierre de su gira de rendición de cuentas 'La Transformación Avanza', tras visitar todos los estados de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su primer año como mandataria federal.

Al encabezar la ceremonia ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta anunció su proyecto 'México, país de innovación'.

La titular del Ejecutivo detalló que este es un "proyecto ambicioso" que presentará en las próximas semanas y que incluye el desarrollo del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial.

También ahondó que como parte de este plan, presentarán el prototipo del vehículo eléctrico 'Olinia', los avances del Taller de Diseño de Semiconductores, y también los proyectos de satélites nacionales y de un vehículo aéreo no tripulado producido cien por ciento en México.

También destacó que a su llegada al gobierno propuso el Plan México, "una visión de largo plazo para que el país fortalezca su producción para el mercado interno y para la exportación; que se generen mejores empleos para el pueblo" , y que en 2026 estarán en avance 23 Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Obras estratégicas

Durante su discurso, la Presidenta mencionó que iniciaron obras estratégicas durante su gobierno, entre las que se encuentran el tren Ciudad de México-Pachuca y los trenes de pasajeros Ciudad de México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo, como parte del tren del Norte México-Nuevo Laredo.

Agregó que también darán continuidad a todas las obras públicas y que entre diciembre de 2025 y enero de 2026 va a inaugurar puentes, carreteras, hospitales y el Tren Ciudad de México-AIFA.

Lanza advertencia

Tras exaltar la "herencia" del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria aseguró que en su Administración quien roba al pueblo, debe enfrentar a la justicia.

Sheinbaum Pardo afirmó que los conservadores atacan para que se olvide cómo ellos vivían antes, con lujos forjados con el erario.

"Pero eso se acabó porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla y que traiciona el pueblo quien robe el pueblo enfrenta la justicia" , expresó.