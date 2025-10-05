En un pronunciamiento conjunto, coincidieron que durante estos primeros 12 meses de gestión se demuestra que es posible "gobernar con ética, justicia social y visión de futuro, consolidando un modelo que prioriza la igualdad, la soberanía y el bienestar del pueblo".

Las y los gobernadores de la 'Cuarta Transformación' respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien este domingo encabezó un evento en el Zócalo de la Ciudad de México en el marco de su primer año al frente del Poder Ejecutivo.

En un pronunciamiento conjunto, coincidieron que durante estos primeros 12 meses de gestión se demuestra que es posible "gobernar con ética, justicia social y visión de futuro, consolidando un modelo que prioriza la igualdad, la soberanía y el bienestar del pueblo" .

Avances sociales y desarrollo con justicia

Los gobernadores destacaron que los programas de bienestar se han convertido en el corazón de la transformación, reduciendo de manera significativa los niveles de pobreza y desigualdad. Subrayaron los resultados de las pensiones para personas adultas mayores, las becas educativas, los apoyos a personas con discapacidad y las acciones dirigidas a comunidades vulnerables.

Reconocieron los avances en educación, equidad de género e inclusión, así como la mejora en la infraestructura escolar y el fortalecimiento del sistema público educativo, lo que ha permitido abrir nuevas oportunidades para millones de niñas, niños y jóvenes.

Seguridad, soberanía y crecimiento equilibrado

En materia de seguridad, resaltaron la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, la cual ha permitido una reducción sostenida en los índices de violencia y la implementación de operativos estratégicos que fortalecen la paz con justicia.

Asimismo, destacaron el impulso a proyectos energéticos, hídricos y de vivienda que consolidan la soberanía nacional y promueven un crecimiento equilibrado, con inversiones históricas en agua, energía renovable, transporte y conectividad regional.

Finalmente, las y los mandatarios reafirmaron su compromiso con los valores del humanismo mexicano, la austeridad republicana y la honestidad en el servicio público, reiterando que seguirán trabajando en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar un México más justo, próspero y libre.