Plan de Justicia a pueblos originarios requiere continuidad: Aguilar Zéleny

A través de una entrevista radiofónica en Hermosillo, el historiador Aguilar Zéleny comentó que, hasta el momento, el presidente López Obrador ha mostrado una política indigenista, aunque todavía falta mucho por hacer.

El Plan de Justicia a los pueblos originarios en Sonora que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva buen rumbo, sin embargo, se requiere que se le dé continuidad y que verdaderamente se le brinde justicia al pueblo Yaqui y a las demás tribus que lo requieren en la entidad, sostuvo Alejandro Aguilar Zéleny.

“ Lo que se hizo el año pasado de firmar y pedir perdón está consolidando como una política indigenista, orientada específicamente a la tribu Yaqui, y en un proceso que esperamos que verdaderamente logre desarrollo de la tribu, que se deje de ver a los Yaquis como mano de obra ”, dijo.

El también doctor en Antropología manifestó que la importancia del Plan de Justicia es que verdaderamente se puedan recuperar las tierras, cultivos y que se mantengan las obras que se implementan en distintas partes del territorio Yaqui.

“ Siempre insisto y debo insistir en que no solamente existe la tribu Yaqui, en que no sólo la tribu Yaqui ha sufrido despojos, violencia, agresión, tal vez no una guerra tan descarada como la que han sufrido los Yaquis, pero sí una guerra sorda y silenciosa.

“ Entonces el modelo del Plan de Justicia Yaqui es importante, pero creo que hay que seguir avanzando más y tomar más a fondo lo que es el Programa de Justicia de los Pimas, de los Tohono o’otham, los Pápagos, Cucapá, Kikapú, los pueblos de origen migrante ”, enfatizó.

Para que en verdad sea un Plan de Justicia será necesario que se tengan continuidad más allá de este sexenio, puntualizó el historiador, ya que sólo restan tres años y queda mucho trabajo por hacer.