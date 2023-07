"Libros de texto intentan tomar un enfoque de integración": López Franco

Guillermo López Frnaco, Doctor en Ciencias Sociales especializado en Educación, informó que ha sido un intenso debate, debido a toda la información y una de las últimas iniciativas es de la doctora Alma Maldonado, quien inició una campaña en change.org.

Ante el amplio debate que existe con la llegada de los nuevos libros de texto a México, un especialista dio a conocer que estos pretenden tomar un enfoque de integración a base de proyectos escolares, además de su difícil acceso al no tener un lanzamiento oficial por parte de las autoridades.

Guillermo López Frnaco, Doctor en Ciencias Sociales especializado en Educación, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que ha sido un intenso debate, debido a toda la información y una de las últimas iniciativas es de la doctora Alma Maldonado, quien inició una campaña en change.org para solicitar que estos libros de texto no sean implementados.

"Hay actividades que pueden ser debatibles, pero hay un problema de fondo, lo que han señalado muchos expertos es que los libros de texto intentan tomar un enfoque de integración que se pongan en marcha gracias a proyectos, de hecho los libros están hechos planteando proyectos", comentó.

Asimismo, mencionó que incluso hay más proyectos en los libros de texto que semanas de clases, sin embargo, estos implican que los estudiantes tengan las nociones básicas disciplinares de matemáticas, biología, escritura y pongan en juego sus conocimientos.

El gran problema, agregó el especialista, es que estas asignaturas no son abordadas de forma suficiente o extensa en los programas de estudio.

"Están pidiendo que tengan una formación interdisciplinar cuando los contenidos específicos de cada disciplina no son suficientes o no están claros. Se buscó algo diferente, pero naturalmente hay una gran preocupación porque no se percibe que los libros de texto tengan los conocimientos básicos necesarios para ser integrados en un proyecto", dijo.

Indicó que, la formación por proyectos existe desde hace mucho, pues en educación preescolar es el tipo de formación que se utiliza normalmente, pero el gran problema es que en primaria y secundaria, estas áreas nos son los suficientemente bien desarrolladas, como en el caso de las matemáticas.

Libros de difícil acceso

Además, mencionó el hecho de que no se haya realizado una presentación oficial de los libros de texto y, para tener acceso debes conocer a alguien que tenga el PDF, pues originalmente y lo que había aprobado la Secretaría de Educación Pública (SEP), es que solo se iban a publicar los libros de primer grado de primaria y secundaria, mientras el resto serían publicados gradualmente, conforme se aprobaran los primeros estudios.

"Digamos que los libros están llegando de forma irregular de acuerdo con los propios lineamientos de la SEP, por eso han prosperado los juicios de amparo en contra de los materiales, porque no se ha respetado la legalidad, así que sí, he tenido la oportunidad de revisar libros que llegan por medio de filtraciones a grupos de maestros que participaron en su elaboración y es como he podido revisarlos", anotó.

Consideró que, la gran mayoría del público no ha podido revisar los libros de texto, precisamente porque hay una ausencia de canales para conseguirlos ni con quién.

¿Escuelas pueden rechazar los libros?

A decir del especialista, hace un par de días el gobierno de Guanajuato decidió no utilizar los libros de texto, sin embargo, los gobiernos estatales podrían decidir si quieren implementar los libros o no, pero es ahí donde la política partidista se mezcla con la educación.

"Es una cuestión muy difícil, porque los profesores e investigadores que están a favor de que los libros de texto sean utilizados incluso con errores porque se necesita probarlos y tener la experiencia de cómo funcionan y hay otro sector de la opinión pública y otros investigadores que consideran que los libros no cumplen con la calidad mínima necesaria como para utilizarse", explicó.

Por ello, López Frnaco señaló que cada escuela puede ser libre de implementar los libros de texto de la manera que decidan y es lo que plantea este nuevo modelo, una mayor autonomía curricular por parte de los profesores, sin embargo, la SEP no ha dicho cómo va a recabar información sobre las experiencias.