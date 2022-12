Recomendaciones para proteger a menores con dispositivos digitales

Para evitar ataques de ciberdelincuentes y un mal uso de datos personales, especialmente en dispositivos electrónicos nuevos, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recomienda configurarlos con mecanismos de seguridad.

Luis José Montaño Sánchez, director general de la Unidad Cibernética, señaló que en esta época, por los regalos navideños, es necesario configurarlos y para ello es recomendable hacerlo con extrema seguridad.

“Es necesario que al realizar la configuración inicial cuando se solicite usuario y contraseña, se debe utilizar un correo electrónico distinto al personal, con una contraseña segura” , explicó.

Dentro de los pasos a seguir para configurar adecuadamente los dispositivos digitales inteligentes, subrayó el funcionario estatal, están el de crear contraseñas con caracteres especiales como números, letras mayúsculas, minúsculas, para garantizar complejidad, así como evitar guardarlas de manera automática en sitios web y cambiarlas periódicamente.

“Es primordial cuidar los datos personales, no exponerlos en el ciberespacio, configurar las redes sociales como privadas, no conectarse desde redes de internet inalámbricas públicas; sobre todo no compartir información personal al interactuar en juegos en línea y en redes sociales” , enfatizó.

Otra de las sugerencias por parte de la Unidad Cibernética es no utilizar programas de antivirus que contengan cortafuego o firewall y antimalware, además de verificar los sitios donde se realizan compras en línea, y no compartir información bancaria en las redes sociales.