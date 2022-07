Cómo prevenir el virus del dengue en casa; doctor emite recomendaciones

“Ahorita tenemos un problema de sequía en el estado de Sonora, y muchos municipios no tienen agua de manera continua, si no es que la mayoría, entonces las familias tienen que almacenar agua en tambos, botes, baldes, esos aún cuando no llueva tenemos un criadero potente, así que salgamos a nuestros patios, subamos a nuestra azotea para identificar que no tengamos nada de eso”, concluyó.