Migrarán a derechohabientes mayores y con discapacidad al Banco Bienestar

A partir de este mes de diciembre, los derechohabientes del programa de Bienestar de Adultos Mayores y Personas con alguna Discapacidad migrarán de cualquier institución bancaria hacía Banco Bienestar, informó Jorge Taddei Bringas.

El Delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora indicó que los beneficiarios de ambos programas cobrarán sus apoyos a través del Banco de Bienestar, por lo que a partir de este lunes 5 de diciembre se inició con el proceso de entrega de sus tarjetas a los derechohabientes.

“Vamos a mutar a todos los beneficiarios del programa de Adulto Mayor y de Discapacidad al Banco de Bienestar; los beneficiarios recibían el apoyo en el banco donde estaban, pues hay que cambiar; también a la gente de los operativos que no hemos bancalizado. El objetivo del presidente López Obrador es que la gente no batalle para recibir los apoyos”, expresó.

En su primera etapa serán los beneficiarios que reciban su apoyo en Banamex, los que serán trasladados al Banco del Bienestar, detalló el funcionario federal, y en enero seguirán el proceso con los usuarios de otros bancos.

“Vamos a meter a todos los beneficiarios, que en México son 10 y medio millones al Banco del Bienestar, primero porque no se cobra comisión, pero además ha sucedido que pides un crédito y entonces te absorben el dinero.

“En el caso de Sonora, tenemos tenemos 261 mil derechohabientes; todavía 60 mil cobran en operativos y la idea es que de aquí a junio vayamos a bancalizarlos a todos. Del 5 al 17 de diciembre y parte de enero, vamos a hacer esa permuta”, señaló.

Actualmente, los beneficiarios del programa de Adulto Mayor reciben 3 mil 850 pesos bimensuales, resaltó Taddei Bringas, y para el 2023 recibirán 4 mil 850 pesos, y se prevé que para el 2024 sea un apoyo de 6 mil pesos cada dos meses.

Aclaró que no se les va a retirar la tarjeta del banco al que pertenecer actualmente, sólo se les entregará la nueva tarjeta del Banco del Bienestar, la cual los derechohabientes tendrán que recoger personalmente presentando acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Para los beneficiarios que no puedan asistir por una situación médica, será el mismo personal de Bienestar quienes acudan a su domicilio.