Unidad Especializada en Protección Animal necesita de la denuncia ciudadana

Tras la reunión por informe de acciones por parte de la Unepa, la presidenta de la Asociación 4 Patas, Sharon Dennis, explicó en qué consiste esta nueva unidad y cómo realizar reportes.

La Unidad Especializada en Protección Animal, (Unepa), presentada por el presidente municipal Antonio Astiazarán misma que tiene el fin de elevar a un tema transversal el cuidado y protección de los animales ha tenido un avance considerable en la operación de sus instancias, atendiendo una gran cantidad de reportes desde su consolidación.

El fin de semana pasado se llevó a cabo una reunión por el informe de acciones de la Unepa, a la cual acudieron autoridades municipales como la policía municipal y el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, aseguró la presidenta de la asociación misión 4 patas en el noticiero de Expreso 24/7 para la sección de "El club de mascotas".

"Pareció interesante cómo podemos hacer un corte de caja, lo que no se mide no se puede juzgar", manifestó Dennis.

Entre los datos relevantes extraídos de la junta, según señaló la presidenta de la asociación, se han atendido 81 reportes en octubre, 42 relacionados a la omisión de cuidado como el no dejarles alimento, exponerlos a temperaturas extremas y no tener atención en veterinaria.

Los reportes son individuales

Cabe destacar si bien se observan más resultados, estos pueden lograrse siempre y cuando sea el mismo ciudadano quien los haga ya que estos se realizan de manera individual.

"Hay que reportar a las líneas que tiene abiertas el gobierno municipal y federal", indicó Sharon Dennis.

La presidenta de la asociación proporcionó un número de teléfono al cual las personas pueden llamar para reportar casos de maltrato animal: 66221550100

"Hay más aperturas, más formas de denunciar. Una unidad que tenga el conocimiento y las aptitudes, que sea especializada, solamente se especializan en temas de protección animal", expresó.

Para finalizar, Sharon Dennis hizo un llamado a la sociedad sobre cobrar importancia en el tema del maltrato animal dándole un espacio en los medios de comunicación a fin de visibilizarse pues de no aprovecharse esta nueva unidad no tiene utilidad si no "se le ve demandante".