Impartirán curso intensivo sobre pensiones del IMSS

Para que las personas puedan prepararse a tiempo en su retiro, este sábado 12 de noviembre se impartirá curso básico intensivo en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Guaymas, y ahí podrán conocer las estrategias para aumentar el monto de su pensión.

El curso estará a cargo de Eduardo López Ibarra, experto en el tema de pensiones del IMSS y con 25 años de experiencia en este ramo.

“El 95 por ciento de las personas no nos preparamos para el retiro, los derechohabientes del IMSS y el Isste a los 59 años y meses preguntan de cuánto será su pensión, y eso debe hacerse antes, alrededor de los 50 años y prepararse adecuadamente, pero a los 59 ya no hay como hacerle para poder vivir dignamente y sin carencias”, dijo López Ibarra.

Sugirió a los trabajadores que rondan los 50 años de edad, aprovechar la lucidez de su mente, hacer un alto e investigar lo siguiente:

Conocer el salario con el que lo registró el patrón, ya que muchas veces ganan fuertes cantidades, pero al ser registrados con el salario mínimo se reduce su pensión. Saber cuántas semanas cotizadas se tienen y cuanto se podría recibir a los 60 años. Consultar con un especialista cuánto se tendrá de acuerdo a la pensión y que elabore un plan de previsión a la medida. Ahorrar por sí mismo o por domiciliación en la Afore, y a los 55 retirar el dinero para invertirlo en la modalidad 40 y que la pensión incremente de 3 a 5 veces. Si tiene un bien como terreno o casa adicional, se puede vender y utilizar ese dinero en la modalidad 40.

“El tiempo pasa rápido y lo sabemos, no importa la edad que tengas, cuando te pensionas no hay retroceso, he visto muchos casos de gente que no se prepara y tiene una pensión de miseria, y también quienes se prepararon y reciben 50 o 60 mil pesos mensuales y viven mejor”, dijo el especialista.

Este curso será de 9:00 a 14:00 horas, el costo de recuperación es de 600 pesos y los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 6221114161 para reservar su lugar.