Ciudadanos guaymenses aseguran no tener información de la vacuna cubana

Ciudadanos aseguran que en las jornadas anteriores se dio a conocer información científica sobre esta.

La vacuna contra el Covid de la marca cubana Abdalá comenzó a aplicarse hace una semana en los centros de salud de Guaymas a personas de 18 años en adelante, pero muy pocos saben que está disponible.

En un sondeo realizado con ciudadanos de distintas edades, dijeron no saber acerca del inicio de la jornada y tampoco sobre la calidad de la vacuna, señalando que en operativos anteriores si se convocó y la Secretaría de Salud ofrecía información médica sobre estas.

“Yo llevo tres vacunas, si me quiero poner la cubana, pero no he oído nada en el radio, y fui al Seguro Social hace días a ponerme la de la influenza y no me comentaron nada del Covid, y estuve mucho platicando ahí con los enfermeros” , dijo el señor Ángel Tominaga.

Su esposa Emma comentó que se ha enterado de muchos casos de Covid en Guaymas pero ninguno de gravedad, y considera que a la vacuna Abdalá le falta difusión y que se muestren estudios sobre su efectividad.

“Yo le he dado seguimiento a todas las vacunas anticovid, y para mí es muy importante seguir vacunándome, pero no estaba enterado de que ya la estaba en Guaymas, si la tienen voy a ir a ponérmela” , dijo Carlos Castro.

“Estoy en el trabajo todo el día, y cuando va a haber campaña de vacunación nos avisan y ponen un área especial para vacunar a los empleados, esta vez no se promovió” , señaló una trabajadora de Maquilas Tetakawi.

Otras personas consideraron que “ya se pusieron muchas vacunas y no ven la necesidad de una más cuando los cuadros de Covid-19 ya no llegan a ser graves como lo fueron entre 2020 y los primeros meses de 2022".

La jornada inició el día lunes 16 de enero, y la mañana del viernes 20, los encargados de vacunación en el Hospital IMSS Bienestar (antes Hospital General de Guaymas), ya no están autorizados para dar cifras a medios de comunicación (a diferencia de la semana pasada en que si lo hacían.

Quienes deseen aplicarse su dosis (primera, segunda, tercera o refuerzo), pueden acudir al módulo de vacunación del Hospital IMSS Bienestar, así como el centro de salud de Guaymas Norte, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.