Cajeme: Comerciantes exigen se les permita vender pirotecnia este año

Los manifestantes se plantaron frente a Palacio Municipal, parte de la Asociación Civil Pirotécnicos de Sonora, en la cual existen alrededor de 300 afectados, quienes aseguran ya tienen el producto y no pueden venderlo tras la decisión de Cabildo.

A casi un mes de que el cabildo prohibió la pirotecnia en Cajeme, comerciantes se manifestaron en Palacio Municipal para pedir que este año se les den los permisos de venta porque desde el pasado mes de marzo hicieron los pedidos de los productos para ofrecerlos en la época decembrina.

La comerciante Aracely Moroyoqui, quien tiene más de 15 años dedicándose a esta labor, comentó que la mayoría de ellos ya invirtieron cantidades superiores a los 50 mil pesos para poder comprar los productos, por lo que se verían seriamente afectados si no pueden venderlos en las próximas semanas.

“Este dinero que yo ahorita tengo invertido es un préstamo, ¿qué voy a hacer con esa mercancía? ¿quién me va a regresar ese dinero? A mi me van a empezar a cobrar porque tengo mi palabra que para el día de la venta doy una mitad y después doy otra mitad” , expresó.

Agregó que los casi 300 afectados forman parte de la Asociación Civil Pirotécnicos de Sonora, misma que se conformó en el 2018 y han trabajado para que la venta sea con los permisos correspondientes y cumpliendo con los productos permitidos que no ponen en riesgo a la población.

“Cuando prohibieron la pirotecnia que truena nosotros acatamos, nos estuvieron vigilando, pero viene gente externa que se dedica a la venta de los que truenan y están prohibidos, esa es gente que viene de fuera y que tienen un permiso federal” , indicó.

El comerciante Víctor Ochoa mencionó que desde hace meses se ha buscado acercamiento con las autoridades para llegar a un buen acuerdo, pero no han sido atendidos.

“Nosotros ya tenemos producto almacenado, no lo podemos devolver, queremos una solución para ver qué hacemos con ese producto, a ver si los pueden comprar las autoridades y que después lo quemen, pero nosotros necesitamos una solución, no estamos en contra que ayuden a personas con autismo, pero nosotros como comerciantes siempre hemos cumplido con un catálogo de productos permitidos que no afectan a nadie” , indicó.

VENTA CLANDESTINA

Los comerciantes establecidos aseguraron que actualmente ya existe venta clandestina de pirotecnia en comisarías, delegaciones y en tiendas del sector urbano, además que en los próximos días llegarán proveedores del sur del país con permisos federales que se instalarán en zonas cercanas que no pertenecen a Ciudad Obregón.

El representante legal de la Asociación Civil Pirotécnicos de Sonora, Eduardo Carrizosa Quintana, aseguró que la prohibición de estos productos está fomentando la venta clandestina de estos artefactos.

“La venta clandestina se va a aumentar, es algo que ya existía, si nosotros nos vamos al reencuentro de accidentes en Cajeme por la pirotecnia son por quienes la venden de manera ilegal, si todos lo hiciéramos correctamente fueran menos los accidentes que ocurrieran” , apuntó.

Cabe señalar que el cabildo de Cajeme no consideró un acercamiento con esta organización antes de haber aprobado el uso y venta de la pirotecnia en el municipio.