Comerciantes piden vigilancia en comercios índice delictivo en Guaymas

Arturo Barbarín, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de la ciudad, informó que el área comercial de Guaymas permanece totalmente descuidada y desde hace siete meses no se brindan recorridos a pie, ni en unidades en las calles del primer cuadro.

Comerciantes y ciudadanos exigen mayor presencia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en las calles de Guaymas, pues se han incrementado los hechos delictivos ocurridos en el puerto.

Arturo Barbarín, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de la ciudad, informó que el área comercial de Guaymas permanece totalmente descuidada y desde hace siete meses no se brindan recorridos a pie, ni en unidades en las calles del primer cuadro.

De igual manera, señalaron que por esta falta de atención por parte de las autoridades se han incrementado los actos delictivos, afectando a comerciantes y residentes del sector.

"No hay vigilancia, los comercios quedan a la deriva, enfrente de mi negocio rompieron un vidrio, además de un asalto en una gasolinera y otros negocios que han sido afectados, los comerciantes estamos temerosos, algunos propietarios de establecimientos cerraron definitivamente" , sostuvo.

Escuelas sin vigilancia

Por otra parte, los planteles educativos continúan sin la presencia por parte de elementos de tránsito en los horarios de entrada y salida de alumnos, hecho que representa un riesgo para los estudiantes en las zonas escolares, debido a que los automovilistas no respetan los límites de velocidad de 20 kilómetros por hora al circular cerca de un instituto.

"Existe una gran preocupación para nosotros como padres de familia, en ocasiones no podemos llevar a nuestros hijos a las escuelas, no hay presencia de elementos de Tránsito Municipal, los conductores no respetan las zonas escolares en la escuela Loreto Encinas han estado a punto de ocurrir atropellamientos, urgen tránsitos en las mañanas afuera de los planteles donde hay mayor afluencia de vehículos" , manifestó Patricia Rodríguez.

Es urgente la presencia de elementos de Tránsito Municipal durante los turnos de entradas y salidas de los plantes educativos del puerto, para proteger la integridad de los cientos de estudiantes que acuden diariamente a las aulas educativas.