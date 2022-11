Colocan moño en Ayuntamiento de Huatabampo por muertes del dengue

Ante la falta de respuesta del Gobierno municipal, ciudadanos colocaron un moño negro en el Palacio Municipal de Huatabampo para simbolizar el luto que guarda la ciudadanía por las muertes que ha dejado el dengue.

Luego de realizar una convocatoria a través de redes sociales, para tratar de manifestarse encontra del Gobierno Municipal y la Jurisdicción Sanitaria Número 5, fueron alrededor de cinco personas las que atendieron el llamado.



En punto de las 12:00 horas, del día jueves 3 de noviembre, cargando un enorme moño negro, los manifestantes acudieron a las inmediaciones del palacio municipal para colocar en la entrada principal la insignia que simboliza el luto.

Luz del Carmen Pacheco Quiñones, señaló que tanto el Gobierno Municipal como la Jurisdicción Sanitaria tienen mucho que ver por la situación tan lamentable por la que pasa la 'Tierra de los Generales'

"Queremos que el presidente de Huatabampo de la cara por todos los que han fallecido por culpa del dengue", subrayó.

Pacheco Quiñones, comentó en cuanto a las justificaciones de las autoridades al no implementar una estrategia eficiente para atacar la problemática, simple y sencillamente le comentaron que no hay presupuesto.

"Oídos sordos, no hay dinero y no les importa la situación, así de sencillo. Traten de buscarlo para dialogar con el y no los va a recibir, ese es nuestro gobierno", aseveró.

La ciudadana, agregó que el sistema prehospitalario y hospitalario en Huatabampo esta colapsado y que la cifra que informan de casos confirmados de dengue no coincide con la situación actual por la que están pasando.