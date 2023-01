Cobach ofertará 9 mil vacantes en 30 planteles del estado

“La convocatoria seguramente saldrá dentro muy poco tiempo, (en el mes de febrero) la organiza la Subsecretaria de Educación Media Superior y nos coordina a los distintos subsistemas para ver qué cantidad de espacios podemos ofrecer”, señaló Rosas Burgos.

Para atender a alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar que inicia en agosto, el Colegio de Bachilleres Cobach, planea ofertar alrededor de 9 mil vacantes en los 30 planteles ubicados en 18 municipios del estado.

Esta cantidad representa casi la cuarta la parte que se requieren para atender la demanda en todo el estado, tomando en en cuenta que son alrededor de 35 estudiantes lo que egresarán de secundaria este año, informó el director general de este subsistema educativo.

Rodrigo Arturo Rosas Burgos, comentó que aunque la convocatoria para bachillerato es emitida por la Secretaria de Educación y Cultura, ya están trabajando en la planeación a fin de atender sin contratiempos la demanda existente.

De acuerdo con la infraestructura con que cuenta el Colegio de Bachilleres, este años ofertará alrededor de 9 mil 600 espacios y el proceso de registro de los aspirantes se hace tomando en cuenta varios criterios. Indicó.

“Es un buen número si consideramos es el total de jóvenes interesados (próximos a egresar de secundaria) es de alrededor de 35 mil, Cobach ofrece como una cuarta parte de las cantidad de espacios donde se pueden ubicar” , expresó.

Para seleccionar a los nuevos alumnos, se toma en cuenta el promedio de secundaria, actividades sobresalientes en los artístico o deportivo, y situaciones particulares como alumnos de pueblos originarios o con alguna discapacidad, explicó.

Recordó que los planteles con más demanda siguen siendo el Villa de Seris, Reforma, y el Hermosillo 5 ubicado en Villa Bonita, que es el más grande en cuanto espacio y con mayor población estudiantil de casi 2 mil jóvenes.

“El plantel Villa de Seris no crece más porque no tiene espacio para crecer, no tenemos más espacios en aulas para poder ofrecer más lugares a los jóvenes, lo cual nos ocurre también con el plantel Nuevo Hermosillo” , agregó.

Concluirán plantel California

Para el próximo escolar, están trabajando en la ampliación del plantel California en Hermosillo que está ubicado precisamente en el fraccionamiento California al oeste de la ciudad, recordó Rosas Burgos.

“Ahí están concluyendo uno de los edificios, según el reporte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ISIE y ya se cuenta con el recursos para ello”, indicó.

En la ampliación de este plantel se podrán albergará oficinas, bibliotecas, área para cubículos y se aperturarán 4 nuevos grupos, comentó.