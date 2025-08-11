La Coordinación Estatal de Protección Civil pronostica para este lunes lluvias de fuertes a muy fuertes, rachas de viento de hasta 60 km/h y temperaturas que alcanzarán los 44°C en el noroeste de la entidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes continuarán los efectos del monzón mexicano, en combinación con divergencia, lo que provocará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes, acumuladas de entre 25 y 75 milímetros, así como rachas de viento superiores a 60 km/h en la mayor parte del estado durante la tarde.

El organismo advirtió que también se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 42°C en el noroeste de la entidad. Por otro lado, no se anticipa formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

Las condiciones por municipio son las siguientes:

Hermosillo: mínima de 28°C y máxima de 40°C, humedad del 65%, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 30% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima de 27°C y máxima de 39°C, humedad del 70%, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, 40% de probabilidad de lluvia

Nogales: mínima de 20°C y máxima de 34°C, humedad del 70%, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, 60% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima de 29°C y máxima de 44°C, humedad del 60%, vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h, cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima de 27°C y máxima de 39°C, humedad del 75%, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, 40% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima de 21°C y máxima de 36°C, humedad del 70%, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, 50% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima de 29°C y máxima de 34°C, humedad del 70%, vientos de 20 km/h con rachas de 50 km/h, cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de lluvia

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por las lluvias y rachas de viento, así como protegerse del calor extremo en las zonas con altas temperaturas.