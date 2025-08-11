Agentes de la Policía Municipal lo interceptó en las calles República de Cuba y Tecnológico de la colonia Mirasoles con 24 latas de cerveza y después lo turnaron al Ministerio Público con los productos que se había robado

Ayer Carlos Humberto "N" de 34 años de edad salió corriendo de un comercio ubicado en la colonia Mirasoles con tres paquetes de cerveza sin haber pagado por ellos por lo que la Policía Municipal lo interceptó en las calles República de Cuba y Tecnológico.

La persona que reportó el hecho fue una mujer de 43 años de edad, ella le informó a los policías que el hombre se robó 24 latas de cerveza de la tienda de conveniencia.

De acuerdo al informe policiaco de este lunes 11 de agosto, los policías municipales detuvieron a Carlos Humberto “N” a las 23:50 horas tras ubicarlo hacia el norte de la calle República de Cuba. Después lo turnaron al Ministerio Público junto con las cervezas.