La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 27 de agosto se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con rachas de viento superiores a 60 km/h en varias regiones de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió este miércoles 27 de agosto un pronóstico de tormentas eléctricas y lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 70 mm) en el sur, centro oriente y noroeste de Sonora durante la tarde-noche.

El organismo explicó que estas condiciones se deben a la interacción del monzón mexicano con una vaguada en altura, sumado al acercamiento de un sistema tropical en el Pacífico que provocará nubosidad y podría generar precipitaciones intensas superiores a 75 mm en todo el estado.

Además, se prevén rachas de viento mayores a 60 km/h y un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45°C en el noroeste y centro de la entidad.

Te puede interesar Premios del Sorteo Mayor 3984 de Lotería Nacional caen en Sonora

Pronóstico por ciudades

Hermosillo : mínima 27°C, máxima 36°C ; vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h; cielo parcialmente nublado, 35% de probabilidad de lluvia

: mínima 27°C, ; vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h; cielo parcialmente nublado, 35% de Ciudad Obregón : mínima 26°C , máxima 38°C; cielo parcialmente nublado, 60% de probabilidad de lluvia

: , máxima 38°C; cielo parcialmente nublado, 60% de Nogales : mínima 18°C , máxima 29°C; cielo mayormente nublado, 70% de probabilidad de lluvia

: , máxima 29°C; cielo mayormente nublado, 70% de San Luis Río Colorado : mínima 27°C, máxima 36°C ; intervalos nubosos , 20% de probabilidad de lluvia

: mínima 27°C, ; , 20% de Navojoa : mínima 26°C , máxima 36°C ; cielo despejado , 70% de probabilidad de lluvia

: , ; , 70% de Agua Prieta : mínima 19°C , máxima 32°C; cielo despejado , 30% de probabilidad de lluvia

: , máxima 32°C; , 30% de Guaymas: mínima 27°C, máxima 34°C; vientos de hasta 50 km/h; cielo parcialmente nublado, 50% de probabilidad de lluvia

Recomendaciones de Protección Civil

La dependencia estatal pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos durante las lluvias y extremar precauciones por las altas temperaturas en el noroeste y centro del estado.