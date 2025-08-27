Pronostican tormentas fuertes y temperaturas extremas en Sonora
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 27 de agosto se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con rachas de viento superiores a 60 km/h en varias regiones de Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió este miércoles 27 de agosto un pronóstico de tormentas eléctricas y lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 70 mm) en el sur, centro oriente y noroeste de Sonora durante la tarde-noche.
El organismo explicó que estas condiciones se deben a la interacción del monzón mexicano con una vaguada en altura, sumado al acercamiento de un sistema tropical en el Pacífico que provocará nubosidad y podría generar precipitaciones intensas superiores a 75 mm en todo el estado.
Además, se prevén rachas de viento mayores a 60 km/h y un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45°C en el noroeste y centro de la entidad.
Pronóstico por ciudades
- Hermosillo: mínima 27°C, máxima 36°C; vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h; cielo parcialmente nublado, 35% de probabilidad de lluvia
- Ciudad Obregón: mínima 26°C, máxima 38°C; cielo parcialmente nublado, 60% de probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima 18°C, máxima 29°C; cielo mayormente nublado, 70% de probabilidad de lluvia
- San Luis Río Colorado: mínima 27°C, máxima 36°C; intervalos nubosos, 20% de probabilidad de lluvia
- Navojoa: mínima 26°C, máxima 36°C; cielo despejado, 70% de probabilidad de lluvia
- Agua Prieta: mínima 19°C, máxima 32°C; cielo despejado, 30% de probabilidad de lluvia
- Guaymas: mínima 27°C, máxima 34°C; vientos de hasta 50 km/h; cielo parcialmente nublado, 50% de probabilidad de lluvia
Recomendaciones de Protección Civil
La dependencia estatal pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos durante las lluvias y extremar precauciones por las altas temperaturas en el noroeste y centro del estado.