El Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional dejó premios importantes en Sonora. El número 03159, ganador del premio mayor de 7 millones de pesos, colocó su Serie 2 en Navojoa, mientras que el segundo premio, de 850 mil pesos, se distribuyó en Nogales.

El número 03159 resultó ganador del premio mayor de 7 millones de pesos en el Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional, celebrado el martes 26 de agosto de 2025 en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, la Serie 2 de este billete premiado fue remitida a una agencia expendedora en Navojoa, Sonora, mientras que las Series 1 y 3 se comercializaron por canales electrónicos.

Segundo premio en Nogales

El número 50786, acreedor al segundo premio de 850 mil pesos, también tuvo presencia en Sonora: sus Series 1 y 2 se vendieron en Nogales, y la Serie 3 se distribuyó en línea.

Sonora, protagonista del sorteo

Con Navojoa y Nogales como puntos de distribución de billetes ganadores, Sonora se colocó entre las entidades más beneficiadas en esta edición del Sorteo Mayor.

Los resultados completos pueden consultarse en el portal oficial de la Lotería Nacional y en la edición impresa de EXPRESO de este miércoles.



