La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado persistirán tormentas eléctricas, lluvias fuertes y rachas de viento en gran parte de Sonora, mientras que en el noroeste se esperan temperaturas de hasta 42°C.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, emitió un pronóstico en el que advierte la permanencia de los efectos del monzón mexicano.

Se prevén tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 60 km/h, principalmente en horario vespertino.

En el noroeste del estado, el ambiente será de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 42°C.

Las autoridades descartaron formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

Condiciones por municipio

Hermosillo : mínima de 27°C y máxima de 37°C; humedad de 80%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de lluvia

: de 27°C y de 37°C; de 80%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos mayormente despejados y 40% de Ciudad Obregón : mínima de 26°C y máxima de 36°C; humedad de 85%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia

: de 26°C y de 36°C; de 85%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de Nogales: mínima de 18°C y máxima de 30°C; humedad de 80%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia

de 18°C y de 30°C; de 80%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de San Luis Río Colorado : mínima de 25°C y máxima de 41°C; humedad de 70%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos despejados y sin probabilidad de lluvia

: de 25°C y de 41°C; de 70%. Vientos de hasta 40 km/h, y sin Navojoa: mínima de 26°C y máxima de 36°C; humedad de 85%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia

de 26°C y de 36°C; de 85%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de Agua Prieta: mínima de 20°C y máxima de 31°C; humedad de 75%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 70% de probabilidad de lluvia

de 20°C y de 31°C; de 75%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 70% de Guaymas: mínima de 28°C y máxima de 33°C; humedad de 85%. Vientos de hasta 50 km/h, cielos despejados y 30% de probabilidad de lluvia

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones ante posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento y temperaturas extremas en Sonora.



