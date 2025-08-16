Tormentas eléctricas y calor extremo impactarán a Sonora este sábado
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado persistirán tormentas eléctricas, lluvias fuertes y rachas de viento en gran parte de Sonora, mientras que en el noroeste se esperan temperaturas de hasta 42°C.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, emitió un pronóstico en el que advierte la permanencia de los efectos del monzón mexicano.
Se prevén tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 60 km/h, principalmente en horario vespertino.
En el noroeste del estado, el ambiente será de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 42°C.
Las autoridades descartaron formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.
Condiciones por municipio
- Hermosillo: mínima de 27°C y máxima de 37°C; humedad de 80%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de lluvia
- Ciudad Obregón: mínima de 26°C y máxima de 36°C; humedad de 85%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima de 18°C y máxima de 30°C; humedad de 80%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia
- San Luis Río Colorado: mínima de 25°C y máxima de 41°C; humedad de 70%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos despejados y sin probabilidad de lluvia
- Navojoa: mínima de 26°C y máxima de 36°C; humedad de 85%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia
- Agua Prieta: mínima de 20°C y máxima de 31°C; humedad de 75%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 70% de probabilidad de lluvia
- Guaymas: mínima de 28°C y máxima de 33°C; humedad de 85%. Vientos de hasta 50 km/h, cielos despejados y 30% de probabilidad de lluvia
Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones ante posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento y temperaturas extremas en Sonora.