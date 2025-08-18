Protección Civil estatal advirtió que el monzón mexicano provocará tormentas con lluvias de hasta 75 mm, ráfagas de viento superiores a 60 km/h y temperaturas que podrían alcanzar los 42 °C en distintas regiones de Sonora durante esta semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, a partir de este lunes 18 de agosto y durante el resto de la semana, se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio sonorense, derivadas de los efectos del monzón mexicano y de la inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico basado en datos del Servicio Meteorológico Nacional y de organismos de Estados Unidos, las precipitaciones podrían acumular entre 25 y 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y vientos con rachas superiores a los 60 km/h en horarios vespertinos.

Te puede interesar Sorteo Zodiaco 1715: cae en Hermosillo premio mayor

Temperaturas elevadas

Además de las lluvias, se pronostica un ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en la zona noroeste del estado, donde las máximas oscilarán entre los 40 y 42 °C.

Condiciones por municipio

Hermosillo : mínima de 27 °C y máxima de 37 °C , con 40% de probabilidad de lluvia

: mínima de 27 °C y máxima de , con 40% de probabilidad de lluvia Ciudad Obregón : mínima de 27 °C y máxima de 37 °C , con 60% de probabilidad de lluvia

: mínima de 27 °C y máxima de , con 60% de probabilidad de lluvia Nogales : mínima de 20 °C y máxima de 32 °C , con 60% de probabilidad de lluvia

: mínima de 20 °C y máxima de , con 60% de probabilidad de lluvia San Luis Río Colorado : mínima de 25 °C y máxima de 42 °C , sin probabilidad de lluvia

: mínima de 25 °C y máxima de , sin probabilidad de lluvia Navojoa : mínima de 27 °C y máxima de 38 °C , con 60% de probabilidad de lluvia

: mínima de 27 °C y máxima de , con 60% de probabilidad de lluvia Agua Prieta : mínima de 21 °C y máxima de 35 °C , con 70% de probabilidad de lluvia

: mínima de 21 °C y máxima de , con 70% de probabilidad de lluvia Guaymas: mínima de 29 °C y máxima de 33 °C, con vientos de hasta 50 km/h y 40% de probabilidad de lluvia

Estabilidad en el Pacífico

Protección Civil señaló que, pese a la actividad atmosférica, no se prevé la formación de ciclones tropicales en el océano Pacífico durante las próximas 48 horas.