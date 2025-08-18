El número Sagitario 9495 ganó el premio mayor de 7 millones de pesos en el Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional.

El número Sagitario 9495 resultó ganador del premio mayor de 7 millones de pesos en el Sorteo Zodiaco número 1715, realizado por la Lotería Nacional el domingo 17 de agosto de 2025 a las 20:00 horas en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el billete premiado fue remitido para su venta en agencias expendedoras de Hermosillo, Sonora, lo que convierte a la capital del estado en sede del mayor premio de esta edición.

El sorteo 1715 fue dedicado al 32 aniversario del mercado La Nueva Viga, considerado uno de los principales centros de abasto de productos pesqueros en el país. Como es tradición, el evento se celebró con la presencia de autoridades de la Lotería Nacional y representantes del sector.

La lista oficial de premios y reintegros está disponible en la página 4A de la sección General en la Edición Impresa.



