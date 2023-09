Firma Claudia Sheinbaum acuerdo de Unidad por la Transformación en Sonora

La Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se presentó este viernes en Hermosillo en la Arena Sonora.

Acompañada de Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, y de Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías, Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, arribó a la Arena Sonora en Hermosillo la tarde de este viernes 22 de septiembre para firmar ante un público de más de 5 mil sonorenses, el acuerdo de la Unidad por la Transformación de Sonora en el marco de la gira 'La Esperanza nos Une'.

La aspirante presidencial ante el público así como legisladores, integrantes de la sociedad civil y demás invitados políticos en el Estado, indicó que su mensaje desde un principio como aspirante y ahora como candidata ha tenido dos vertientes, siendo el primero continuar con la transformación del país a través de Morena, y el segundo que no haya marcha atrás hacia el pasado.

" No queremos volver al pasado, al pasado de privilegios, al pasado de corrupción que yo no diría 'vivió México' sino 'sufrió nuestro país'. El pueblo de México ya decidió, no quiere que regrese algo que produjo una gran cantidad de pobreza y desigualdad en nuestro país ", aseguró.

"Es tiempo de las mujeres"

Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que hoy por hoy es tiempo de que las mujeres porten la banda presidencial, y que así vayan participando cada vez más en la vida pública y política de México.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, manifestó que de la mano de Claudia Sheinbaum se podrá dar continuidad a la visión estratégica y patriótica que tuvo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por ello señaló que será en 9 meses más cuando se defina el rumbo político de México.

Este evento contó con la participación de Heriberto Aguilar Castillo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora, las legisladoras Paloma Terán Villalobos, Elly Sallard Hernández, Karina Zarate Félix y Alma Manuela Higuera Esquer, así como el presidente de la Unión Regional Ganadera de Sonora (URGS), Juan Ochoa Valenzuela, entre otros invitados.