Entrevista exclusiva | 'No puede haber regresiones': Claudia Sheinbaum

En México no puede haber regresión y debe darse un proceso para que siga la transformación en el que se reconozcan los esfuerzos de todos, señala la aspirante a ser la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dice que todos son importantes en México, aunque haya cosas en las que nunca habrá acuerdos, porque así es la democracia, pero lo importante es que siempre haya diálogo, que no haya violencia y que haya estabilidad política y económica.

En entrevista exclusiva para EXPRESO, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, en la víspera de su cumpleaños 61 (que celebra este 24 de junio), asegura que se encuentra llena de energía y que ve a Sonora como una pieza muy importante en la vida económica del país.

Asimismo, habla de los temas que le preocupan y ocupan, a los que se debe dar seguimiento y pondera los logros de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

PREGUNTA: En estos primeros días de recorrido, ¿cómo se siente?

RESPUESTA: Llena de energía, estuve en Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California y ahora en Sonora. México es maravilloso, esa grandeza se vive en cada centímetro, en cada lugar y al mismo tiempo muy bien recibida en todos esos lugares.

P: ¿Qué le ha dejado, que ha recogido en esos lugares?

R: Problemáticas que uno escucha y que se lleva, y reflexiones sobre ellas para generar políticas; al mismo tiempo me llevo un nombre de un campesino de Oaxaca.

En Valles, camino de Tuxtepec a la Ciudad de Oaxaca, paramos a comprar un jugo de piña y se acercó un hombre humilde y me pregunto si yo era Claudia, le dije sí; le pregunté cómo se llama, me dijo que Raymundo. “Oiga le voy a decir una cosa, ya es tiempo de las mujeres”, me dijo.

Me llenó de emoción porque no es sólo un tema de jóvenes, de mujeres, sino que es un sentimiento que se vive en muchos lugares de México.

P: ¿Cómo ve a Sonora en el plano nacional, en el plano fronterizo y en el mapa económico?

R: Sonora es muy importante para la economía nacional, desde hace tiempo, particularmente la franja fronteriza (...) El presidente López Obrador y el gobernador Alfonso Durazo han impulsado tanto el Plan Sonora como el programa de infraestructura; algunas ya iniciaron y otras están en puerta, muy importantes para el desarrollo de la nación, no sólo para el futuro de Sonora.

La nacionalización del litio tiene un impacto muy importante en Sonora, la planta fotovoltaica que se está haciendo, imagínate, yo estudié doctorado en Ingeniería en Energía, trabajé en energías renovables.

Un sueño, la planta que está por terminarse, y todo lo que está alrededor de la carretera Chihuahua-Guaymas. Lo que se está haciendo en el puerto de Guaymas, la modernización de las aduanas. Es un momento muy importante para Sonora.

P: ¿Estaría en el centro Sonora?

R: En el centro y además hay que darle continuidad a todas esas obras de infraestructura y a lo que represente el Plan Sonora, que en realidad es un plan de largo plazo.

P ¿Qué pediría de cumpleaños?

R: Siempre se piden cosas personales, para la familia. Que mis hijos estén sanos, que mi nieto sea feliz; las otras cosas uno trabaja por ellas.

P: ¿Hay algo que le preocupa de la contienda interna?

R: No, en realidad no como preocupación. Es el interés de visitar el mayor número de lugares posibles, dar a conocer quién soy, lo que hemos hecho, lo que representa la Cuarta Transformación. Más bien es la ocupación a que las cosas salgan bien. En cierta manera soy un poco perfeccionista. Me gusta que las cosas se hagan bien, esa es la preocupación que tengo en este momento, que podamos visitar el mayor número de lugares posibles. Más que preocupación hay que ocuparnos.

P: ¿Del país qué le preocupa?

R: Ha venido disminuyendo la inseguridad en el país, está concentrada en algunos lugares de la República y eso evidentemente hay que atenderlo; el Presidente está haciendo un gran papel, hay mucha crítica de la política del Presidente, pero realmente todos los índices delictivos están disminuyendo, incluyendo homicidios y le dejaron un país que iba al alza: Parar una locomotora no es tan fácil y más en un asunto cuando se habla de delincuencia organizada. El tema de la inseguridad es un tema que se debe seguir atendiendo.

Creo que el cómo hacer el momento que se está viviendo de inversiones en el país, por la relocalización de las empresas, por el conflicto Estados Unidos-China, muchas empresas, por el T-MEC, muchas empresas quieren venir a México. La preocupación de todos, de empresarios, de Gobierno, tiene que ser que esa inversión genere bienestar. Que no se traduzca solamente en números de inversión extranjera directa, o Producto Interno Bruto.

Que los empleos que se generen sean buenos empleos, que tengan salarios dignos, que las trabajadoras y trabajadores que van a laborar ahí tengan un buen lugar donde vivir, que tengan agua en sus hogares, que tengan una clínica, un hospital cerca: Que la in versión se convierta en desarrollo con bienestar. Es una parte central de lo que hoy debe ocuparnos.

P: Y en este tipo de contiendas internas que son por encuestas, ¿qué debe hacer para posicionarse?

R: Primero, ser auténtico; ser uno quien es y recorrer el país en la medida de lo posible para darse a conocer, tener entrevista con los medios de comunicación, utilizar las redes sociales. Para darse a conocer uno cómo es, quién es y que a partir de ahí, con el conocimiento la gente tome un reconocimiento de la persona de lo que representa y lo que representa el proyecto. Este es el reto que tenemos en estos siguientes 70 días.

P: ¿Qué mensaje le deja a Sonora, a quienes simpatizan o aquellos que perdieron ese ánimo?

R: Se han vivido cua- tro años de muchos cambios en el país y no olvidemos también que vivimos una pandemia, una crisis económica y que aun así el país está saliendo adelante con un modelo distinto, y no puede haber regresiones. No podemos volver al pasado, al pasado de corrupción, de privilegios de los gobernantes, en donde los gobernantes nomás miraban para arriba y nunca miraban para abajo, nunca se bajaban de la camionetota para poder saludar a las personas y saludarlas, que no recorrieran.

El Presidente de la República marcó una manera de gobernar, él recorre el país y hoy todos los gobernantes estatales recorren sus estados, ya no se quedan en sus oficinas.

P: ¿Cómo le sumaría a Sonora?

R: Hay que consolidar las obras de infraestructura que plantea el Presidente, consolidar el Plan Sonora que es de largo plazo y además Alfonso Durazo es un gran gobernador, es un gran referente de nuestro movimiento y es además presidente del Consejo Nacional de nuestro partido y, trabajar conjuntamente.