El PRI tiene estrategias y retos bien definidos: Claudia Ruiz Massieu

La senadora tiene claro que es prioritario armar una coalición como fuerza competitiva que sirva para garantizar una reconciliación y el desarrollo con rumbo de México.

Aunque afirma que las cosas no están bien en el país, la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, está consciente de “la fuerza” que representa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, por lo que señala que no es suficiente una coalición de partidos políticos para ganar la Presidencia de México en el 2024.

En la segunda parte de la entrevista exclusiva para EXPRESO, la exdirigente nacional del PRI pone sobre la mesa los retos que enfrentan, pero también expone algunas de las estrategias para primero convertirse como coalición en una fuerza competitiva, y segundo, para garantizar una reconciliación y el desarrollo con rumbo de México.

¿Cómo enfrentar a Morena con la popularidad del presidente López Obrador?

Primero hay que distinguir, los mexicanos aprecian mucho al Presidente de la República, pero están muy claros de que el Gobierno ha tenido pésimos resultados.

Todo mundo vive peor que antes, todos viven con más inseguridad que antes, nadie tiene acceso como antes a doctores, medicinas, tratamientos médicos y la gente tiene que suplir esas fallas del estado mexicano, que dejó sin Seguro Popular a millones de mexicanos, de su propio bolsillo.

A nadie le alcanza, aunque haya aumentado el salario mínimo, para cubrir los productos de la canasta básica, que han subido 30, 35, 40 o 50 por ciento. El gas, la carne, el huevo, la propia tortilla. A nadie le alcanza más que antes, todo mundo vive con mayor incertidumbre respecto a su seguridad. Más del 50 por ciento de las mujeres reportan que han sufrido violencia de su pareja, o al 70 por ciento de las mujeres que en algún momento de su vida han sufrido violencia, o a los familiares de las 11 mujeres que a diario son asesinadas por ser mujeres.

La circunstancia no está bien y eso creo que todo mundo lo resentimos, no importa donde vivas, sabemos que no está bien, eso es independiente del afecto que los mexicanos le puedan tener al Presidente. El Gobierno da pésimos resultados y lo que los mexicanos queremos es un gobierno que dé resultados.

Por otro lado, los programas sociales, son necesarios, está bien; tan es así que votamos para que se constitucionalizaran, para que ningún gobierno los pueda quitar, ni condicionar a que votes por tal o cual partido.

Donde sí diferimos es cómo generamos planes a largo plazo que sean sustentables y sostenibles, necesitamos inversión, generación de empleo, oportunidades, capacitación, para que la gente pueda tener acceso a esos empleos, dignos, bien remunerados, pero sobre todo insertarse a América del Norte que requiere de ese capital humano que México puede tener, porque además tenemos la población más joven de los tres países.

¿En estos cuatro años no ha habido una oposición fuerte y decidida?

Ha habido oposición. La ha habido particularmente en el Senado de la República, después de 2021 también en la Cámara de Diputados donde hemos sido muy firmes, muy contundentes y muy claros en rechazar todos estos intentos de destrucción de Morena.

En lo personal he procurado ser muy congruente con mis votos. Por eso dije no a la Ley de la Industria Eléctrica, que lo que ha generado y busca es favorecer a las empresas del Estado que son ineficientes, que generan energía más cara, menos confiable y más sucia. Por eso desde el primer día dije no a la militarización de la seguridad pública del país. No porque las Fuerzas Armadas no sean apreciadas por todos los mexicanos sino porque no pueden suplir para siempre a las policías; que participen (los militares) temporalmente en estas tareas es importante, pero tenemos que invertir en tener policías civiles como en cualquier país democrático.

Por eso desde el primer día me opuse al “Plan B” porque no estoy de acuerdo con que una reforma electoral cambié las reglas cuando ya estás entrando a un proceso electoral para favorecer al Gobierno sin el consenso de las fuerzas políticas. Es una reforma electoral impuesta desde el poder para favorecer al poder y contradice toda la lucha democrática de generaciones.

La ciudadanía nos reclama congruencia entre lo que decimos y nuestras acciones, claridad en nuestras posiciones y firmeza para defenderlas. Yo así me he conducido siempre como legisladora y servidora pública.

Mi hoja de vida de los resultados de trayectoria pública están ahí, a la vista de todo mundo, 30 años de servir a México, por eso sí me atrevo a dar un paso al frente y decir esta es mi carta de presentación.

¿Piensa que vaya a avalarse el “Plan B electoral” en la SCJN?

Tengo confianza de que el Poder Judicial de la Federación va a encontrar que la mayor parte de este conjunto de reformas es inconstitucional. Hay muchas violaciones al procedimiento que harían que pudiera desecharse completamente todo el paquete de reformas. Hay demasiadas violaciones a la constitución que hacen que se declaren inválidas estas disposiciones.

Creo que el Poder Judicial nos va a dar la razón a quienes impugnamos la constitucionalidad de este “plan B” porque viola los más elementales principios constitucionales de equidad, transparencia, profesionalismo en la contienda, de condiciones del árbitro para que pueda actuar con imparcialidad y pueda organizar las elecciones y puedan todos los partidos competir en condiciones de un piso parejo.

¿Cree que el próximo titular del Ejecutivo sea una mujer?

Es 100 por ciento factible que haya varias mujeres en la contienda, porque en la oposición habemos muy buenos cuadros de mujeres que estamos preparadas para poder ejercer la responsabilidad más alta en el servicio público que es la Presidencia de la República.

Lo que México quiere es un Gobierno que dé resultados, un Gobierno que regrese a la Presidencia de la República el profesionalismo, la capacidad política, una visión incluyente y una capacidad de inclusión y convocatoria.

Las mujeres mexicanas siempre hemos estado listas para ocupar cualquier responsabilidad incluyendo la Presidencia de la República.

También creo que hoy es tiempo de mujeres y que hay un ambiente en México y en el mundo de que las mujeres estamos en un buen momento para ejercer esta responsabilidad.

Por lo pronto pongo en la mesa, no solo mi compromiso con México y mi amor por el país, sino todo una vida de trabajo, resultados, superar la adversidad y dedicarme al servicio público y a la política con base en las enseñanzas del mejor político que he conocido que es José Francisco Ruiz Massieu, mi padre, que me enseñó que “la política es el arte de sumar voluntades para encontrar soluciones en beneficio de la mayoría”.

Además soy mamá de tres hijos, voy a pelear con todo para que tengan un mejor país que quiere que crezcan en un México del que se sientan orgullosos, que les ofrezca las oportunidades de desarrollarse de la mejor manera y lograr sus metas.